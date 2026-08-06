Robusztus, strapabíró és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy mennyiségű szennyeződés és por található bel- és kültéren: a Kärcher KM 130/300 R I Bp ipari seprőgépe. A nagy hulladéktároló és az erős motor akár 3,5 órás tisztítási műveleteket tesz lehetővé, míg az erős fém védőkeret és a könnyű kar működtetése tökéletesen illeszkedik az ipari körülmények nehéz körülményeihez. Az alapfelszereltségekkel, köztük a rendkívül hatékony zsebszűrő rendszerrel és az opcionális oldalkefe sebességszabályozásával a hulladék hatékony adagolása érdekében a seprőhengerre minimális poreloszlás mellett, a KM 130/300 R I Bp gyakorlatilag pormentes seprést garantál még rendkívül poros környezetben is. A felhasználóbarát kialakítás egy kényelmes ülést, praktikus tárolórekeszeket és az aktuális működési állapotot jelző LED-es jelzőlámpákat is tartalmaz. A defektbiztos teljesgumi kerekek, a LED-es első lámpák és a figyelmeztető jelzőlámpa a közvetlen munkakörnyezet biztonságát szolgálja. Más rendelkezésre álló rögzítőkészletek tovább növelik a biztonságot, és a gépet tisztítási szakemberré teszik. Az akkumulátor és a töltő a szállítási terjedelem részét képezi.