Robusztus, strapabíró és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy mennyiségű szennyeződés és por keletkezik kül- és jól szellőző belső terekben: a Kärcher KM 130/300 R I LPG ipari seprőgépe. Még a hosszadalmas tisztítási műveletek sem férnek hozzá a nagy szeméttartályhoz és az erős PB-motorhoz, míg a robusztus fém védőkeret és a könnyű működtetés tökéletesen illeszkedik az ipari körülmények nehéz körülményeihez. Az alapfelszereltségekkel, köztük a rendkívül hatékony zsebszűrő rendszerrel és az opcionális oldalkefe sebességszabályozásával a hulladék hatékony adagolása érdekében a seprőhengerre minimális poreloszlás mellett, a KM 130/300 R I LPG gyakorlatilag pormentes seprést garantál még rendkívül poros környezetben is. A felhasználóbarát kialakítás egy kényelmes ülést, praktikus tárolórekeszeket és az aktuális működési állapotot jelző LED-es jelzőlámpákat is tartalmaz. A defektbiztos teljesgumi kerekek, a LED-es első lámpák és a figyelmeztető jelzőlámpa a közvetlen munkakörnyezet biztonságát szolgálja. Más rendelkezésre álló rögzítőkészletek tovább növelik a biztonságot, és a gépet tisztítási szakemberré teszik.