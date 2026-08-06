A limitált kiadású, több mint 30%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült és exkluzív tartozékokkal ellátott KM 70/20 C Go!Further fekete kézi seprőgép két oldalsó kefével és egy seprőhengerrel hatékonyan tisztítja a beltéri és kültéri felületeket. A kézi meghajtással kombinálva a takarítás egyszerűvé és hatékonnyá válik: a KM 70/20 C 2SB Go!Further területteljesítménye kilencszerese egy hagyományos seprűnek. A seprőhenger hat fokozatban állítható, és a fokozatmentesen állítható oldalsó kefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlófelületeken. Az integrált szűrő gyakorlatilag pormentessé teszi a seprést. A magasságban állítható tolófogantyú ergonomikus munkavégzést biztosít. A Home Base rendszer lehetővé teszi további tartozékok, például vödör vagy szemétszedő kényelmes hordozását. Ez azt jelenti, hogy a por és a szennyeződés mellett a hulladék is egyetlen művelettel összegyűjthető és ártalmatlanítható. A munka elvégzése után a KM 70/20 C 2SB Go!Further parkolópozíciójának köszönhetően helytakarékosan tárolható. A szemétfelszedő alaptartozéka ennek a változatnak.