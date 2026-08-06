Seprőgép KM 70/20 C 2SB Go!Further
A KM 70/20 C 2SB Go!Further egy limitált kiadású fekete kézi seprőgép beltéri és kültéri használatra, több mint 30%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült, és exkluzív kiegészítőként szemétszedővel rendelkezik.
A limitált kiadású, több mint 30%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült és exkluzív tartozékokkal ellátott KM 70/20 C Go!Further fekete kézi seprőgép két oldalsó kefével és egy seprőhengerrel hatékonyan tisztítja a beltéri és kültéri felületeket. A kézi meghajtással kombinálva a takarítás egyszerűvé és hatékonnyá válik: a KM 70/20 C 2SB Go!Further területteljesítménye kilencszerese egy hagyományos seprűnek. A seprőhenger hat fokozatban állítható, és a fokozatmentesen állítható oldalsó kefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlófelületeken. Az integrált szűrő gyakorlatilag pormentessé teszi a seprést. A magasságban állítható tolófogantyú ergonomikus munkavégzést biztosít. A Home Base rendszer lehetővé teszi további tartozékok, például vödör vagy szemétszedő kényelmes hordozását. Ez azt jelenti, hogy a por és a szennyeződés mellett a hulladék is egyetlen művelettel összegyűjthető és ártalmatlanítható. A munka elvégzése után a KM 70/20 C 2SB Go!Further parkolópozíciójának köszönhetően helytakarékosan tárolható. A szemétfelszedő alaptartozéka ennek a változatnak.
Jellemzők és előnyök
Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatókFokozatosan állítható érintkezési nyomás az optimális söprési eredmények érdekében. Az érintkezési nyomás beállítása csökkenti a seprőhengerek kopását. A sörték védelme érdekében a seprőhenger és az oldalkefe teljesen tehermentesíthető.
PorszűrőA porszűrő hatékonyan tisztítja az elszívott levegőt, és megakadályozza, hogy söprés közben por szálljon fel. A szűrőrendszer könnyen hozzáférhető, mivel a szűrő gyorsan cserélhető
Fenntarthatósági jellemzőkNincs szükség további energiára: a kézi meghajtás lehetővé teszi a használatát bármikor, bárhol.
Home Base rögzítőrendszer
- Kényelmes tárolása további felszereléseknek, például vödröknek és szemétgyűjtőknek.
- A tartozékok kéznél lehetnek a tolófogantyún található zsebben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|kézi
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3920
|Munkaszélesség (mm)
|480
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|700
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|980
|Tartálytérfogat bruttó/nettó (l)
|45 / 20
|Szín
|fekete
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|23,9
|Súly, üzemkész (kg)
|22
|Csomag súlya (kg)
|27,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Csak a készülék, minden műanyag alkatrész tartozékok nélkül.
A csomag tartalma
- Finomszűrő
- Lomtalanító
Felszereltség
- Kézi seprőegység
- Állítható főseprőhenger
- Tolókar, áthajtható
- Seprőlapát-elv
- Kültéri használat
- Beltéri használat
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok
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