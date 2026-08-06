Seprőgép KM 70/20 C 2SB Go!Further

A KM 70/20 C 2SB Go!Further egy limitált kiadású fekete kézi seprőgép beltéri és kültéri használatra, több mint 30%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült, és exkluzív kiegészítőként szemétszedővel rendelkezik.

A limitált kiadású, több mint 30%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült és exkluzív tartozékokkal ellátott KM 70/20 C Go!Further fekete kézi seprőgép két oldalsó kefével és egy seprőhengerrel hatékonyan tisztítja a beltéri és kültéri felületeket. A kézi meghajtással kombinálva a takarítás egyszerűvé és hatékonnyá válik: a KM 70/20 C 2SB Go!Further területteljesítménye kilencszerese egy hagyományos seprűnek. A seprőhenger hat fokozatban állítható, és a fokozatmentesen állítható oldalsó kefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlófelületeken. Az integrált szűrő gyakorlatilag pormentessé teszi a seprést. A magasságban állítható tolófogantyú ergonomikus munkavégzést biztosít. A Home Base rendszer lehetővé teszi további tartozékok, például vödör vagy szemétszedő kényelmes hordozását. Ez azt jelenti, hogy a por és a szennyeződés mellett a hulladék is egyetlen művelettel összegyűjthető és ártalmatlanítható. A munka elvégzése után a KM 70/20 C 2SB Go!Further parkolópozíciójának köszönhetően helytakarékosan tárolható. A szemétfelszedő alaptartozéka ennek a változatnak.

Jellemzők és előnyök
Seprőgép KM 70/20 C 2SB Go!Further: Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók
Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók
Fokozatosan állítható érintkezési nyomás az optimális söprési eredmények érdekében. Az érintkezési nyomás beállítása csökkenti a seprőhengerek kopását. A sörték védelme érdekében a seprőhenger és az oldalkefe teljesen tehermentesíthető.
Seprőgép KM 70/20 C 2SB Go!Further: Porszűrő
Porszűrő
A porszűrő hatékonyan tisztítja az elszívott levegőt, és megakadályozza, hogy söprés közben por szálljon fel. A szűrőrendszer könnyen hozzáférhető, mivel a szűrő gyorsan cserélhető
Seprőgép KM 70/20 C 2SB Go!Further: Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Nincs szükség további energiára: a kézi meghajtás lehetővé teszi a használatát bármikor, bárhol.
Home Base rögzítőrendszer
  • Kényelmes tárolása további felszereléseknek, például vödröknek és szemétgyűjtőknek.
  • A tartozékok kéznél lehetnek a tolófogantyún található zsebben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja kézi
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3920
Munkaszélesség (mm) 480
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 700
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 980
Tartálytérfogat bruttó/nettó (l) 45 / 20
Szín fekete
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 23,9
Súly, üzemkész (kg) 22
Csomag súlya (kg) 27,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 989 / 800 / 416

¹⁾ Csak a készülék, minden műanyag alkatrész tartozékok nélkül.

A csomag tartalma

  • Finomszűrő
  • Lomtalanító

Felszereltség

  • Kézi seprőegység
  • Állítható főseprőhenger
  • Tolókar, áthajtható
  • Seprőlapát-elv
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.