A kompakt és rendkívül manőverezhető KM 75/40 W Bp Anniversary Edition nyomóvákuumseprő fekete színben alapfelszereltségként akkumulátorral és elektronikusan vezérelt beépített töltővel érkezik. Ideális körülbelül 600 négyzetméteres vagy nagyobb beltéri területekhez, mint például gyártócsarnokok vagy raktárak. A kapcsolható oldalkefével, a seprőfelület beállításával és a szerszámok nélkül cserélhető fő seprőhengerrel ellátott felső seprőrendszer alapos és gyors tisztítási eredményt garantál minden típusú keménypadlón. Az opcionális szőnyegseprő készlettel kombinálva textil padlók tisztítására is alkalmas. Az erőteljes porelszívás és a mechanikus szűrőtisztítás hatékony kölcsönhatásának köszönhetően a vákuumseprő gyakorlatilag nem ver fel port, és nagyon csendes működésű. Az EASY Operation működési koncepció, a mozgatható, 40 literes, kocsirendszerrel ellátott hulladékgyűjtő konténer, a fokozatmentesen állítható seprési sebességgel rendelkező integrált vonóhajtás és sok más kifinomult részlet maximális felhasználói kényelmet és fáradtságmentes munkavégzést nyújt. Exkluzív kiegészítés a szállítási terjedelemben egy kemény oldalkefe.