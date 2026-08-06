Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition
A KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition nyomóvákuumseprő fekete színben, húzóhajtással alapfelszereltségként akkumulátorral és elektronikusan vezérelt beépített töltővel érkezik.
A kompakt és rendkívül manőverezhető KM 75/40 W Bp Anniversary Edition nyomóvákuumseprő fekete színben alapfelszereltségként akkumulátorral és elektronikusan vezérelt beépített töltővel érkezik. Ideális körülbelül 600 négyzetméteres vagy nagyobb beltéri területekhez, mint például gyártócsarnokok vagy raktárak. A kapcsolható oldalkefével, a seprőfelület beállításával és a szerszámok nélkül cserélhető fő seprőhengerrel ellátott felső seprőrendszer alapos és gyors tisztítási eredményt garantál minden típusú keménypadlón. Az opcionális szőnyegseprő készlettel kombinálva textil padlók tisztítására is alkalmas. Az erőteljes porelszívás és a mechanikus szűrőtisztítás hatékony kölcsönhatásának köszönhetően a vákuumseprő gyakorlatilag nem ver fel port, és nagyon csendes működésű. Az EASY Operation működési koncepció, a mozgatható, 40 literes, kocsirendszerrel ellátott hulladékgyűjtő konténer, a fokozatmentesen állítható seprési sebességgel rendelkező integrált vonóhajtás és sok más kifinomult részlet maximális felhasználói kényelmet és fáradtságmentes munkavégzést nyújt. Exkluzív kiegészítés a szállítási terjedelemben egy kemény oldalkefe.
Jellemzők és előnyök
Seprőtartály fogantyúval.
- A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva.
- Rövid ártalmatlanítási idők.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.
- 1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért
- Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően.
- Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
Nagyon könnyen szervizelhető
- A szűrő és a kefehenger cseréjéhez nincs szükség szerszámokra, így a karbantartás helytől függetlenül elvégezhető.
EASY Operation kezelési elv
- Egyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően.
- Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Meghajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 400
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3375
|Munkaszélesség (mm)
|550
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|750
|Hulladéktartály (l)
|40
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|4,5
|Szűrőfelület (m²)
|1,8
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|127,5
|Súly, üzemkész (kg)
|125
|Csomagolási súly (kg)
|137,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1430 x 750 x 1190
A csomag tartalma
- Harmonikaszűrő: Poliészterből
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Oldalkefe, kemény
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Seprés előremenetben
- Állítható főseprőhenger
- Szennyeződéstartály, mobil
- Durvaszennyeződés-lapát
- Tolókar, áthajtható
- Felsöprési elv
- Felszívás
- Kültéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Szívóerő szabályozás
- Oldalseprő, kivehető /állítható
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is