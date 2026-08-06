A kompakt KM 85/50 W Bp Pack ipari gyalogkíséretű szívó-seprő gép lenyűgöz a kiváló felszereltségével, amely gyárilag a termékhez jár. A gép például alapfelszereltségként tárcsafékkel, akkumulátorral és kompatibilis akkumulátortöltővel rendelkezik. A nagy, lapos redős szűrő a kettős kaparóval történő rendkívül hatékony tisztítással gyakorlatilag pormentes munkavégzést tesz lehetővé, míg a lebegő hengerkefe még rossz padlóviszonyok és nagy mennyiségű szennyeződés esetén is kiváló tisztítási eredményeket produkál. A felhasználók számára előnyös a rendkívül kényelmes és intuitív kezelési koncepció az előre- és hátrameneti meghajtással, amelyet a tolófogantyú egyszerű megnyomásával vagy meghúzásával lehet aktiválni, valamint az olyan praktikus funkciók, mint a Kärcher Home Base a további takarítóeszközök szállítására. A robusztus gép forgó oldalkefével és duplafalú kerettel ideális a nehéz alkalmazásokhoz. A főseprő henger és a szűrő egyszerű, szerszám nélküli cseréje, valamint a nagy, akár 4725 m²/h területteljesítmény (opcionális, bal oldali oldalkefével) megfelel az ipari környezetek magas követelményeinek.