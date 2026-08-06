A KM 100/120 R Li-Ion egy rendkívül robusztus, közepes méretű, felülős vákuumos seprőgép. Akkumulátoros kialakításának köszönhetően különösen alkalmas beltéri használatra. A 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor 4 órányi különféle tisztítási feladatokhoz elegendő energiát biztosít. Az akkumulátor maradék kapacitása bármikor leolvasható a kijelzőről. A gép kiváló seprési eredményeket biztosít a lebegő hengerkefének köszönhetően, még 6 km/h-s legnagyobb munkasebessége mellett is. Az oldalkefék lehajthatók, hogy megvédjék a bútorokat és magát a gépet. A nagyméretű hulladéktartály hidraulikusan 1,52 méter magasra emelhető, hogy a szennyeződést különféle típusú konténerekbe helyezze. A nagy szűrőfelületet és automatikus szűrőtisztítást magában foglaló, jól bevált kerek szűrőrendszer megakadályozza, hogy a seprési folyamat során felgyorsuljon a por. A vezetőülés a kezelőnek megfelelően állítható, így mindig jól látható az oldalkefe és a munkaterület. Minden vezérlőelem jól áttekinthető és könnyen elérhető. A karbantartáshoz szükséges alkatrészek is könnyen hozzáférhetők, nincs szükség szerszámra a szűrő vagy a seprőhenger eltávolításához. A szállítási terjedelem lítium-ion akkumulátort és akkumulátortöltőt tartalmaz.