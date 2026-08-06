Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Poros belső terekhez tervezve: a nulla károsanyag-kibocsátású KM 100/120 R Bp Pack felülős seprőgép nagy teljesítményű 180 Ah-s lítium-ion akkumulátorral, gyorstöltővel és hidraulikus magas tartályürítéssel.
A KM 100/120 R Li-Ion egy rendkívül robusztus, közepes méretű, felülős vákuumos seprőgép. Akkumulátoros kialakításának köszönhetően különösen alkalmas beltéri használatra. A 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor 4 órányi különféle tisztítási feladatokhoz elegendő energiát biztosít. Az akkumulátor maradék kapacitása bármikor leolvasható a kijelzőről. A gép kiváló seprési eredményeket biztosít a lebegő hengerkefének köszönhetően, még 6 km/h-s legnagyobb munkasebessége mellett is. Az oldalkefék lehajthatók, hogy megvédjék a bútorokat és magát a gépet. A nagyméretű hulladéktartály hidraulikusan 1,52 méter magasra emelhető, hogy a szennyeződést különféle típusú konténerekbe helyezze. A nagy szűrőfelületet és automatikus szűrőtisztítást magában foglaló, jól bevált kerek szűrőrendszer megakadályozza, hogy a seprési folyamat során felgyorsuljon a por. A vezetőülés a kezelőnek megfelelően állítható, így mindig jól látható az oldalkefe és a munkaterület. Minden vezérlőelem jól áttekinthető és könnyen elérhető. A karbantartáshoz szükséges alkatrészek is könnyen hozzáférhetők, nincs szükség szerszámra a szűrő vagy a seprőhenger eltávolításához. A szállítási terjedelem lítium-ion akkumulátort és akkumulátortöltőt tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működésMagas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorokGyorstöltő az akkumulátor teljes feltöltéséhez mindössze 2 óra alatt. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül. Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
- Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is.
- A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot.
- Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
- Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V)
|24
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|7620
|Munkaszélesség (mm)
|730
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1270
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|180
|Akkumulátorfeszültség (V)
|25,6
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Hulladéktartály (l)
|120
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|548
|Csomagolási súly (kg)
|550,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
- Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.