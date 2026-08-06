Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC

Poros belső terekhez tervezve: a nulla károsanyag-kibocsátású KM 100/120 R Bp Pack felülős seprőgép nagy teljesítményű 180 Ah-s lítium-ion akkumulátorral, gyorstöltővel és hidraulikus magas tartályürítéssel.

A KM 100/120 R Li-Ion egy rendkívül robusztus, közepes méretű, felülős vákuumos seprőgép. Akkumulátoros kialakításának köszönhetően különösen alkalmas beltéri használatra. A 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor 4 órányi különféle tisztítási feladatokhoz elegendő energiát biztosít. Az akkumulátor maradék kapacitása bármikor leolvasható a kijelzőről. A gép kiváló seprési eredményeket biztosít a lebegő hengerkefének köszönhetően, még 6 km/h-s legnagyobb munkasebessége mellett is. Az oldalkefék lehajthatók, hogy megvédjék a bútorokat és magát a gépet. A nagyméretű hulladéktartály hidraulikusan 1,52 méter magasra emelhető, hogy a szennyeződést különféle típusú konténerekbe helyezze. A nagy szűrőfelületet és automatikus szűrőtisztítást magában foglaló, jól bevált kerek szűrőrendszer megakadályozza, hogy a seprési folyamat során felgyorsuljon a por. A vezetőülés a kezelőnek megfelelően állítható, így mindig jól látható az oldalkefe és a munkaterület. Minden vezérlőelem jól áttekinthető és könnyen elérhető. A karbantartáshoz szükséges alkatrészek is könnyen hozzáférhetők, nincs szükség szerszámra a szűrő vagy a seprőhenger eltávolításához. A szállítási terjedelem lítium-ion akkumulátort és akkumulátortöltőt tartalmaz.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC: Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC: Kényelmes és biztonságos működés
Kényelmes és biztonságos működés
Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC: Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
Gyorstöltő az akkumulátor teljes feltöltéséhez mindössze 2 óra alatt. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül. Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
  • Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is.
  • A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot.
  • Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V) 24
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 7620
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Akkumulátorkapacitás (Ah) 180
Akkumulátorfeszültség (V) 25,6
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Hulladéktartály (l) 120
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 548
Csomagolási súly (kg) 550,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1807 x 1224 x 1500

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack Li+FC

Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.
Tartozékok