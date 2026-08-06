KM 120/250 R Bp Pack Classic ipari seprőgépünk már induláskor biztosítja mindazt, amit az építőipari, fémfeldolgozó ipari vagy öntödei üzemek nagyra becsülnek: masszív felépítést komoly kihívásokhoz poros környezetekben, és kibocsátásmentes, elektromos meghajtást, ráadásul az akkumulátor a szállított csomag része. Ezenfelül a gép olyan csendes, hogy gond nélkül használható zajérzékeny bel- és kültéri helyeken is. Az innovatív rugalmas Footprint rendszer kiváló tisztítási eredményről gondoskodik azáltal, hogy a keféket optimálisan az adott talajhoz igazítja. Mind a durva, mind a finom szemcsézetű szennyeződést megbízhatóan eltávolítja, és a hidraulikus magasürítésű, nagyméretű szennygyűjtő tartályba szállítja, míg az ellenálló zsebszűrő megbízhatóan megtisztítható a vibrációs motor segítségével. További okos tulajdonságok, mint például a strapabíró tömör gumiabroncs, egészítik ki az átgondolt csomagot.