Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp

A Tact szűrőtisztításnak köszönhetően szinte por nélkül dolgozhat ezzel a felülős seprő-szívógéppel. A Teach System és az opcionális sarlós oldalkefe időt és erőforrásokat takarít meg Önnek.

Időt és erőforrásokat takaríthat meg egyszerre. És ha a környezetbarát, elektromos meghajtású KM 125/130 R Bp felülős seprő-szívógép önmagában nem lenne elegendő, akkor vegye figyelembe, hogy időt és erőforrásokat takaríthat meg a jól átgondolt seprési koncepciónak köszönhetően, amely más gépekkel összehasonlítva a menetek számát felére csökkenti a sarkok seprésekor. Ha az opcionális sarlós oldalkefét választja, egyetlen menet elegendő a sarkok seprése a sarkok kézi seprése nélkül. Még nagy lépésekben is könnyedén lehet takarítani, mivel a főseprőhengert a hátsó kerekek közé helyezik, miközben a Teach System nyomon követi a kopást és automatikusan beállítja a görgőt a kívánt magassághoz, így mindig a lehető legjobb seprési eredményt garantálja. Három rányomásértéket lehet beállítani egyetlen gombnyomással, hogy az illeszkedjen a szennyeződés különböző szintjeihez és a felület típusához.A szabadalmaztatott Tact szűrőtisztítás biztosítja a pormentes munkát, és a Kärcher intelligens kulcsrendszere megkönnyíti a különböző felhasználói jogosultságok beállítását. A többfunkciós kijelző fontos paramétereket mutat, például különféle információkat a hengerkefe kopásáról, illetve a kiválasztott rányomásértéket.

Jellemzők és előnyök
Seprő sarlós oldalkefe
  • Nincs többé fáradságos kézi seprés
  • Sarkok tisztítása csupán egy menetben
  • Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható
Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással
  • Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
  • Automatikus tisztítás
  • szűrő 4-szeres teljesítménnyel
Teach rendszer
  • A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
  • 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
  • Kevesebb kopás Eco üzemmódban
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
  • 28 féle nyelven programozható
  • Hozzáférési jogok gép beállításánál
  • A készülék csak a KIK kulcs által indítható
Seprőhenger a hátsó tengelyen
  • Nagyobb padkákon könnyebben mozgatható
  • A seprőhenger könnyen hozzáférhető, a seprőhengercsere kevesebb mint 5 perc alatt
  • Seprőhenger ellenőrzés pár másodpercen belül
Kezelőpanel
  • A gépadatok megjelenítése a kijelzőn (pl.: a fő seprőhenger kopásának kijelzése).
  • Színkódolás
  • Easy Operation kapcsoló a gép indításához, szállítás és seprőfunkció
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás hidraulikus
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 24 / 2,15
Meghajtás módja Akkumulátor
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 10000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 13600
Munkaszélesség (mm) 880
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1250
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1700
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Hulladéktartály (l) 130
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 591
Súly, üzemkész (kg) 840
Csomagolási súly (kg) 593
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1800 x 1500 x 1450

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek
  • Sarló alakú seprő oldalkefe

Felszereltség

  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
  • Start/Stop rendszer
  • Teach rendszer
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Tact szűrőtisztítás
  • Többfunkciós kijelző
  • Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok
  • Megosztott szervizelési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőség
  • Fő seprőhenger a hátsó tengelyen
  • Dinamikus seprés
Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp
Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp
Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp

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