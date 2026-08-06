Időt és erőforrásokat takaríthat meg egyszerre. És ha a környezetbarát, elektromos meghajtású KM 125/130 R Bp felülős seprő-szívógép önmagában nem lenne elegendő, akkor vegye figyelembe, hogy időt és erőforrásokat takaríthat meg a jól átgondolt seprési koncepciónak köszönhetően, amely más gépekkel összehasonlítva a menetek számát felére csökkenti a sarkok seprésekor. Ha az opcionális sarlós oldalkefét választja, egyetlen menet elegendő a sarkok seprése a sarkok kézi seprése nélkül. Még nagy lépésekben is könnyedén lehet takarítani, mivel a főseprőhengert a hátsó kerekek közé helyezik, miközben a Teach System nyomon követi a kopást és automatikusan beállítja a görgőt a kívánt magassághoz, így mindig a lehető legjobb seprési eredményt garantálja. Három rányomásértéket lehet beállítani egyetlen gombnyomással, hogy az illeszkedjen a szennyeződés különböző szintjeihez és a felület típusához.A szabadalmaztatott Tact szűrőtisztítás biztosítja a pormentes munkát, és a Kärcher intelligens kulcsrendszere megkönnyíti a különböző felhasználói jogosultságok beállítását. A többfunkciós kijelző fontos paramétereket mutat, például különféle információkat a hengerkefe kopásáról, illetve a kiválasztott rányomásértéket.