Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp Pack
Könnyen testreszabható, ráhajtható vákuumseprő elektromos meghajtással, Tact szűrőtisztítóval, opcionális seprő félhold kefével, Teach System rendszerrel a fő seprőhenger kopásbeállításához.
Olyan egyedi, mint az Ön igényei: a könnyen személyre szabható KM 125/130 R Bp Pack ráhajtható vákuumseprő elektrohidraulikus magas tartályürítéssel. Még a standard változat is lenyűgöző a saroktisztítás során a temérdek idő megtakarításával, mivel a KM 125-nek kevesebb mint fele annyi menetre van szüksége, mint más gépeknél a sarok során. Az opcionális félhold oldalsöprő kefe egyetlen lépésre csökkenti az erőfeszítést – a sarkok manuális seprése feleslegessé válik. A további szabadalmaknak, például a Tact szűrőtisztításnak köszönhetően pormentesen dolgozhat, miközben különböző felhasználói jogosultságokat határoz meg a Kärcher intelligens kulcsrendszerrel. Az akadályokon ártalmatlanul el lehet haladni, mivel a fő seprőhenger a hátsó kerekek között található. Ha kopást és szakadást észlel, a Teach System automatikusan beállítja a henger magasságát, garantálva a lehető legjobb seprési eredményt. A különböző szintű szennyeződések és felületek kezelhetők a három választható érintkezési nyomással. A kiválasztott érintkezési nyomás és a kopási állapot megbízhatóan megjelenik a többfunkciós kijelzőn. Ez az elektromos meghajtású változat beltéren is használható.
Jellemzők és előnyök
Seprő sarlós oldalkefe
- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben
- Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható
Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással
- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás
- szűrő 4-szeres teljesítménnyel
Teach rendszer
- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
- Kevesebb kopás Eco üzemmódban
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
- 28 féle nyelven programozható
- Hozzáférési jogok gép beállításánál
- A készülék csak a KIK kulcs által indítható
Seprőhenger a hátsó tengelyen
- Nagyobb padkákon könnyebben mozgatható
- A seprőhenger könnyen hozzáférhető, a seprőhengercsere kevesebb mint 5 perc alatt
- Seprőhenger ellenőrzés pár másodpercen belül
Kezelőpanel
- A gépadatok megjelenítése a kijelzőn (pl.: a fő seprőhenger kopásának kijelzése).
- Színkódolás
- Easy Operation kapcsoló a gép indításához, szállítás és seprőfunkció
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|hidraulikus
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|24 / 2,15
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|10000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|13600
|Munkaszélesség (mm)
|880
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1250
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1700
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Hulladéktartály (l)
|130
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|591
|Súly, üzemkész (kg)
|840
|Csomagolási súly (kg)
|593
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Légtömlős kerekek
- Sarló alakú seprő oldalkefe
Felszereltség
- Automatikus szűrőtisztítás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
- Start/Stop rendszer
- Teach rendszer
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
- Tact szűrőtisztítás
- Többfunkciós kijelző
- Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok
- Megosztott szervizelési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőség
- Fő seprőhenger a hátsó tengelyen
- Dinamikus seprés
Alkalmazási területek
- Parkolók
- Gyártócsarnokok
- Logisztikai központok
- Hotelek
- Kiskereskedelem
- Raktárépületek
- Utak