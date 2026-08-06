Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp Pack

Könnyen testreszabható, ráhajtható vákuumseprő elektromos meghajtással, Tact szűrőtisztítóval, opcionális seprő félhold kefével, Teach System rendszerrel a fő seprőhenger kopásbeállításához.

Olyan egyedi, mint az Ön igényei: a könnyen személyre szabható KM 125/130 R Bp Pack ráhajtható vákuumseprő elektrohidraulikus magas tartályürítéssel. Még a standard változat is lenyűgöző a saroktisztítás során a temérdek idő megtakarításával, mivel a KM 125-nek kevesebb mint fele annyi menetre van szüksége, mint más gépeknél a sarok során. Az opcionális félhold oldalsöprő kefe egyetlen lépésre csökkenti az erőfeszítést – a sarkok manuális seprése feleslegessé válik. A további szabadalmaknak, például a Tact szűrőtisztításnak köszönhetően pormentesen dolgozhat, miközben különböző felhasználói jogosultságokat határoz meg a Kärcher intelligens kulcsrendszerrel. Az akadályokon ártalmatlanul el lehet haladni, mivel a fő seprőhenger a hátsó kerekek között található. Ha kopást és szakadást észlel, a Teach System automatikusan beállítja a henger magasságát, garantálva a lehető legjobb seprési eredményt. A különböző szintű szennyeződések és felületek kezelhetők a három választható érintkezési nyomással. A kiválasztott érintkezési nyomás és a kopási állapot megbízhatóan megjelenik a többfunkciós kijelzőn. Ez az elektromos meghajtású változat beltéren is használható.

Jellemzők és előnyök
Seprő sarlós oldalkefe
  • Nincs többé fáradságos kézi seprés
  • Sarkok tisztítása csupán egy menetben
  • Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható
Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással
  • Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
  • Automatikus tisztítás
  • szűrő 4-szeres teljesítménnyel
Teach rendszer
  • A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
  • 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
  • Kevesebb kopás Eco üzemmódban
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
  • 28 féle nyelven programozható
  • Hozzáférési jogok gép beállításánál
  • A készülék csak a KIK kulcs által indítható
Seprőhenger a hátsó tengelyen
  • Nagyobb padkákon könnyebben mozgatható
  • A seprőhenger könnyen hozzáférhető, a seprőhengercsere kevesebb mint 5 perc alatt
  • Seprőhenger ellenőrzés pár másodpercen belül
Kezelőpanel
  • A gépadatok megjelenítése a kijelzőn (pl.: a fő seprőhenger kopásának kijelzése).
  • Színkódolás
  • Easy Operation kapcsoló a gép indításához, szállítás és seprőfunkció
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás hidraulikus
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 24 / 2,15
Meghajtás módja Akkumulátor
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 10000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 13600
Munkaszélesség (mm) 880
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1250
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1700
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Hulladéktartály (l) 130
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 591
Súly, üzemkész (kg) 840
Csomagolási súly (kg) 593
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1800 x 1500 x 1450

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Légtömlős kerekek
  • Sarló alakú seprő oldalkefe

Felszereltség

  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
  • Start/Stop rendszer
  • Teach rendszer
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Tact szűrőtisztítás
  • Többfunkciós kijelző
  • Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok
  • Megosztott szervizelési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőség
  • Fő seprőhenger a hátsó tengelyen
  • Dinamikus seprés
Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp Pack
Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp Pack
Seprő-porszívó KM 125/130 R Bp Pack
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