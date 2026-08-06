Olyan egyedi, mint az Ön igényei: a könnyen személyre szabható KM 125/130 R Bp Pack ráhajtható vákuumseprő elektrohidraulikus magas tartályürítéssel. Még a standard változat is lenyűgöző a saroktisztítás során a temérdek idő megtakarításával, mivel a KM 125-nek kevesebb mint fele annyi menetre van szüksége, mint más gépeknél a sarok során. Az opcionális félhold oldalsöprő kefe egyetlen lépésre csökkenti az erőfeszítést – a sarkok manuális seprése feleslegessé válik. A további szabadalmaknak, például a Tact szűrőtisztításnak köszönhetően pormentesen dolgozhat, miközben különböző felhasználói jogosultságokat határoz meg a Kärcher intelligens kulcsrendszerrel. Az akadályokon ártalmatlanul el lehet haladni, mivel a fő seprőhenger a hátsó kerekek között található. Ha kopást és szakadást észlel, a Teach System automatikusan beállítja a henger magasságát, garantálva a lehető legjobb seprési eredményt. A különböző szintű szennyeződések és felületek kezelhetők a három választható érintkezési nyomással. A kiválasztott érintkezési nyomás és a kopási állapot megbízhatóan megjelenik a többfunkciós kijelzőn. Ez az elektromos meghajtású változat beltéren is használható.