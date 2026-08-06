Miért kell kézzel seperni a sarkokat, ha van jobb módszer? A KM 125/130 R D ráhajtható vákuumseprő elektrohidraulikus magas tartályürítéssel és az opcionálisan kapható seprő félhold oldalkefével egyetlen menetben megtisztítja a sarkokat. A standard változat a többi géphez képest is lenyűgöző a sarkok tisztítására szolgáló seprő koncepciójával, ami a felére csökkenti az erőfeszítést. A fő seprőgörgő elhelyezése a hátsó kerekek között lehetővé teszi a biztonságos áthaladást akár nagy lépcsőn is, a Teach rendszer figyeli a kopást, a henger automatikusan alkalmazkodik a magassághoz és mindig a lehető legjobb seprési eredményt garantálja. Három érintkezési nyomás állítható be egy gombnyomással, hogy alkalmazkodjon a különböző szintű szennyeződésekhez és a felületekhez. A további szabadalmak és innovációk lehetővé teszik a pormentes munkát (Tact szűrőtisztítás), valamint különböző felhasználói jogosultságok meghatározását (Kärcher Intelligent Key System). A többfunkciós kijelző 28 nyelven egyértelmű menüvezetést biztosít, és információkat jelenít meg például a hengerkefe kopásáról vagy a kiválasztott görgőkefe érintkezési nyomásáról.