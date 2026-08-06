Seprő-porszívó KM 125/130 R D
Az új seprési koncepció és az opcionális seprő félhold oldalkefe időt takarít meg. A Tact szűrőtisztítás és a Teach rendszer kiegészíti ennek a ráhajtható vákuumseprőnek a felszereltségét.
Miért kell kézzel seperni a sarkokat, ha van jobb módszer? A KM 125/130 R D ráhajtható vákuumseprő elektrohidraulikus magas tartályürítéssel és az opcionálisan kapható seprő félhold oldalkefével egyetlen menetben megtisztítja a sarkokat. A standard változat a többi géphez képest is lenyűgöző a sarkok tisztítására szolgáló seprő koncepciójával, ami a felére csökkenti az erőfeszítést. A fő seprőgörgő elhelyezése a hátsó kerekek között lehetővé teszi a biztonságos áthaladást akár nagy lépcsőn is, a Teach rendszer figyeli a kopást, a henger automatikusan alkalmazkodik a magassághoz és mindig a lehető legjobb seprési eredményt garantálja. Három érintkezési nyomás állítható be egy gombnyomással, hogy alkalmazkodjon a különböző szintű szennyeződésekhez és a felületekhez. A további szabadalmak és innovációk lehetővé teszik a pormentes munkát (Tact szűrőtisztítás), valamint különböző felhasználói jogosultságok meghatározását (Kärcher Intelligent Key System). A többfunkciós kijelző 28 nyelven egyértelmű menüvezetést biztosít, és információkat jelenít meg például a hengerkefe kopásáról vagy a kiválasztott görgőkefe érintkezési nyomásáról.
Jellemzők és előnyök
Seprő félhold oldalkefe (opcionális)
- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben
- Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható
Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással
- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás
- szűrő 4-szeres teljesítménnyel
Teach rendszer
- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
- Kevesebb kopás Eco üzemmódban
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
- 28 féle nyelven programozható
- Hozzáférési jogok gép beállításánál
- A készülék csak a KIK kulcs által indítható
Seprőhenger a hátsó tengelyen
- Nagyobb padkákon könnyebben mozgatható
- A seprőhenger könnyen hozzáférhető, a seprőhengercsere kevesebb mint 5 perc alatt
- Seprőhenger ellenőrzés pár másodpercen belül
Kezelőpanel
- A gép adatai a kijelzőn láthatók pl. fő seprőhenger kopásának állapota
- Színkódolás
- Easy Operation kapcsoló a gép indításához, szállítás és seprőfunkció
Power Plus koncepció
- A menetnél a fölösleges energiát visszavezetik egy akkumulátorba
- Hegymenetnél az eltárolt energiát a motorra vezeti
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|6,5
|Meghajtás módja
|Dízel
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|10000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|13600
|Munkaszélesség (mm)
|880
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1250
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1700
|Hulladéktartály (l)
|130
|Emelkedési képesség (%)
|16
|Munkasebesség (km/h)
|8
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|591
|Súly, üzemkész (kg)
|705
|Csomagolási súly (kg)
|593
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Alkalmazási területek
- Parkolók
- Gyártócsarnokok
- Logisztikai központok
- Hotelek
- Kiskereskedelem
- Raktárépületek
- Utak