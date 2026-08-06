Seprő-porszívó KM 125/130 R G

Az új seprési koncepció és az opcionális seprő félhold oldalkefe időt takarít meg. A Tact szűrőtisztítás és a Teach rendszer kiegészíti ennek a ráhajtható vákuumseprőnek a felszereltségét.

Miért kell kézzel seperni a sarkokat, ha van jobb módszer? A KM 125/130 R G ráhajtható vákuumseprő elektrohidraulikus magas tartályürítéssel és az opcionálisan kapható seprő félhold oldalkefével egyetlen menetben képes megtisztítani a sarkokat. A standard változat a többi géphez képest is lenyűgöző a sarkok tisztítására szolgáló seprő koncepciójával, ami a felére csökkenti az erőfeszítést. A fő seprőgörgő elhelyezése a hátsó kerekek között lehetővé teszi a biztonságos áthaladást akár nagy lépcsőn is, a Teach rendszer figyeli a kopást, a henger automatikusan alkalmazkodik a magassághoz és mindig a lehető legjobb seprési eredményt garantálja. Három érintkezési nyomás állítható be egy gombnyomással, hogy alkalmazkodjon a különböző szintű szennyeződésekhez és a felületekhez. A további szabadalmak és innovációk lehetővé teszik a pormentes munkát (Tact szűrőtisztítás), valamint különböző felhasználói jogosultságok meghatározását (Kärcher Intelligent Key System). A többfunkciós kijelző 28 nyelven egyértelmű menüvezetést biztosít, és információkat jelenít meg például a hengerkefe kopásáról vagy a kiválasztott görgőkefe érintkezési nyomásáról.

Jellemzők és előnyök
Seprő félhold oldalkefe (opcionális)
  • Nincs többé fáradságos kézi seprés
  • Sarkok tisztítása csupán egy menetben
  • Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható
Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással
  • Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
  • Automatikus tisztítás
  • szűrő 4-szeres teljesítménnyel
Teach rendszer
  • A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
  • 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
  • Kevesebb kopás Eco üzemmódban
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
  • 28 féle nyelven programozható
  • Hozzáférési jogok gép beállításánál
  • A készülék csak a KIK kulcs által indítható
Seprőhenger a hátsó tengelyen
  • Nagyobb padkákon könnyebben mozgatható
  • A seprőhenger könnyen hozzáférhető, a seprőhengercsere kevesebb mint 5 perc alatt
  • Seprőhenger ellenőrzés pár másodpercen belül
Kezelőpanel
  • A gép adatai a kijelzőn láthatók pl. fő seprőhenger kopásának állapota
  • Színkódolás
  • Easy Operation kapcsoló a gép indításához, szállítás és seprőfunkció
Power Plus koncepció
  • A menetnél a fölösleges energiát visszavezetik egy akkumulátorba
  • Hegymenetnél az eltárolt energiát a motorra vezeti
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás hidraulikus
Meghajtásteljesítmény (kW) 8,3
Meghajtás módja Benzin
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 10000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 13600
Munkaszélesség (mm) 880
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1250
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1700
Hulladéktartály (l) 130
Emelkedési képesség (%) 16
Munkasebesség (km/h) 8
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 591
Súly, üzemkész (kg) 685
Csomagolási súly (kg) 593
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1800 x 1500 x 1450

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek
  • Sarló alakú seprő oldalkefe

Felszereltség

  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer
  • Start/Stop rendszer
  • Teach rendszer
  • Power Plus rendszer
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Tact szűrőtisztítás
  • Többfunkciós kijelző
  • Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok
  • Megosztott szervizelési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőség
  • Fő seprőhenger a hátsó tengelyen
  • Dinamikus seprés
Seprő-porszívó KM 125/130 R G
Seprő-porszívó KM 125/130 R G
Seprő-porszívó KM 125/130 R G

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