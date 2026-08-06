KM 85/50 R Bp Pack belépőmodellünk a felülős seprő-szívógépek ezen árkategóriájában kitűnő felszereltséggel jeleskedik. Az akkumulátor és a töltőkészülék éppúgy alaptartozékok, mint az állítható fordulatszám-szabályozós kitérő oldalseprű, a pormentes munkavégzést támogató nagyméretű porszűrő vagy a főseprőhenger kívülről látható kopásjelzője. A gép igencsak kompakt formatervezése nagyfokú fordulékonyságról gondoskodik, amely kimondottan a szűk és zsúfolt helyeken való használatot biztosítja. Ezenfelül kül- és beltérben nyújtott nagy felületi teljesítményével és rendkívül egyszerű kezelhetőségével is kitűnik. A karbantartási munkálatok, mint például a főseprőhenger cseréje, szerszám nélkül kivitelezhetők. A lengő felfüggesztésű henger nem igényel utánállítást, mégis maradéktalanul eltávolítja a piszkot egyenetlen padló esetén is. A mélyen nyíló motorháztetőnek köszönhetően a jármű belsejéhez való hozzáférés is gond és szerszám nélkül lehetséges. A porszűrőt a kezelő kényelmesen, az ülésből meg tudja tisztítani. Beépített Home-Base rendszerünknek köszönhetően a kiegészítő tisztítóeszközök gépen történő szállítása is kényelmes megoldható.