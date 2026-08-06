Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack
Alapfelszereltségként akkumulátorral és töltőkészülékkel ellátva KM 85/50 R Bp Pack felülős seprő-szívógépünk nagy felületi teljesítménnyel jeleskedik. Egyszerűen kezelhető, kompakt belépőmodell. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.
KM 85/50 R Bp Pack belépőmodellünk a felülős seprő-szívógépek ezen árkategóriájában kitűnő felszereltséggel jeleskedik. Az akkumulátor és a töltőkészülék éppúgy alaptartozékok, mint az állítható fordulatszám-szabályozós kitérő oldalseprű, a pormentes munkavégzést támogató nagyméretű porszűrő vagy a főseprőhenger kívülről látható kopásjelzője. A gép igencsak kompakt formatervezése nagyfokú fordulékonyságról gondoskodik, amely kimondottan a szűk és zsúfolt helyeken való használatot biztosítja. Ezenfelül kül- és beltérben nyújtott nagy felületi teljesítményével és rendkívül egyszerű kezelhetőségével is kitűnik. A karbantartási munkálatok, mint például a főseprőhenger cseréje, szerszám nélkül kivitelezhetők. A lengő felfüggesztésű henger nem igényel utánállítást, mégis maradéktalanul eltávolítja a piszkot egyenetlen padló esetén is. A mélyen nyíló motorháztetőnek köszönhetően a jármű belsejéhez való hozzáférés is gond és szerszám nélkül lehetséges. A porszűrőt a kezelő kényelmesen, az ülésből meg tudja tisztítani. Beépített Home-Base rendszerünknek köszönhetően a kiegészítő tisztítóeszközök gépen történő szállítása is kényelmes megoldható.
Jellemzők és előnyök
Okos tartálykoncepció2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez. A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést. A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közbenKezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
- Sokoldalú praktikus tartók további tisztítóeszközök gépen történő egyszerű szállításához.
- Többek között szemétfelszedő csipesz, seprű, törlőkendő vagy egy kiegészítő tartály gépen történő egyszerű szállításához.
- Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
- Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
- Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
- Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
- Megbízható és masszív kivitel.
- Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
- Gép nagyon jó manőverezhetősége.
- Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
- A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
- Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
- Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
- Kopás-utánállítás nem szükséges.
- Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Egyszerű kezelési koncepció
- A seprőhenger és az oldalseprűk egy lábpedál segítségével kényelmesen be- vagy kikapcsolhatók.
- Az előre- és hátramenet választókapcsolóval kényelmesen beállítható.
- Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 1000
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|5100
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|6510
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|850
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1085
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|115
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|2,3
|Terhelés (kg)
|max. 90
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|218
|Súly, üzemkész (kg)
|230
|Csomagolási súly (kg)
|220
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1350 x 940 x 1170
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Mechanikus szűrőlerázás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Szennyeződéstartály, mobil
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
- Többfunkciós kijelző
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Kiválóan alkalmas termelési, raktározási és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Kisebb objektumokhoz is, mint (kisebb) kézműves üzemek, iskolaudvarok, üzemanyagtöltő állomások vagy autószalonok