Kiválóan felszerelt, nagyon könnyen és biztonságosan kezelhető, különösen kompakt konstrukció - a KM 85/50 R ráülős porszívóseprőgépünk minden tekintetben lenyűgöző. Például egy nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő már a fedélzeten van. Szintén szériafelszereltség: a fordulatszám-szabályozással ellátott forgó oldalkefe, a pormentes munkavégzéshez nagyméretű porszűrő és a fő seprőhenger kopásjelzője, amely kívülről is látható. Az okos, kompakt kialakításnak köszönhetően a KM 85/50 R lenyűgöző mozgékonyságot és manőverezhetőséget biztosít, ezért szűk és szűk helyeken végzett takarítási feladatokra is alkalmas. A gép emellett egyszerű kezelési koncepciót kínál olyan kényelmes részletekkel, mint például az oszcilláló henger az egyenetlen padlókon is nagyon jó tisztítási eredményekért vagy a porszűrő ülésből történő tisztítása. A karbantartási munkákat nagyban megkönnyíti a szélesre nyitható fedél, és a fő seprőhenger is szerszám nélkül cserélhető. A beépített Home Base rendszerrel további takarítóeszközök is könnyedén szállíthatóak.