Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC

Li-Ion akkumulátorral és gyorstöltővel alapfelszereltségként: A kompakt, könnyen manőverezhető és könnyen kezelhető KM 85/50 R felülős seprő-porszívó nagy területteljesítménnyel tűnik ki.

Kiválóan felszerelt, nagyon könnyen és biztonságosan kezelhető, különösen kompakt konstrukció - a KM 85/50 R ráülős porszívóseprőgépünk minden tekintetben lenyűgöző. Például egy nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő már a fedélzeten van. Szintén szériafelszereltség: a fordulatszám-szabályozással ellátott forgó oldalkefe, a pormentes munkavégzéshez nagyméretű porszűrő és a fő seprőhenger kopásjelzője, amely kívülről is látható. Az okos, kompakt kialakításnak köszönhetően a KM 85/50 R lenyűgöző mozgékonyságot és manőverezhetőséget biztosít, ezért szűk és szűk helyeken végzett takarítási feladatokra is alkalmas. A gép emellett egyszerű kezelési koncepciót kínál olyan kényelmes részletekkel, mint például az oszcilláló henger az egyenetlen padlókon is nagyon jó tisztítási eredményekért vagy a porszűrő ülésből történő tisztítása. A karbantartási munkákat nagyban megkönnyíti a szélesre nyitható fedél, és a fő seprőhenger is szerszám nélkül cserélhető. A beépített Home Base rendszerrel további takarítóeszközök is könnyedén szállíthatóak.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC: Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Kezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC: Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Gyorstöltő az akkumulátor teljes feltöltéséhez mindössze 2 óra alatt. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül. Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC: Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Okos tartálykoncepció
  • 2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez.
  • A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést.
  • A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
  • Sokoldalú praktikus tartók további tisztítóeszközök gépen történő egyszerű szállításához.
  • Többek között szemétfelszedő csipesz, seprű, törlőkendő vagy egy kiegészítő tartály gépen történő egyszerű szállításához.
  • Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
  • Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
  • Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
  • Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
  • Megbízható és masszív kivitel.
  • Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
  • Gép nagyon jó manőverezhetősége.
  • Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
  • A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
  • Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
  • Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
  • Kopás-utánállítás nem szükséges.
  • Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 1000
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 5100
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 6510
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 850
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1085
Akkumulátorkapacitás (Ah) 90
Akkumulátorfeszültség (V) 25,6
Akkumulátor üzemideje (h) 2
Hulladéktartály (l) 50
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 2,3
Terhelés (kg) max. 90
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 185
Súly, üzemkész (kg) 185
Csomagolási súly (kg) 187
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1350 x 940 x 1170

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Mechanikus szűrőlerázás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Többfunkciós kijelző
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas termelési, raktározási és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Kisebb objektumokhoz is, mint (kisebb) kézműves üzemek, iskolaudvarok, üzemanyagtöltő állomások vagy autószalonok
Tartozékok