Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB

A Li-Ion akkumulátorral, a gyorstöltővel és a két oldalkefével (alapfelszereltségként) a könnyen manőverezhető felülős porszívó-seprőgép lenyűgözően nagy területteljesítményt nyújt alacsony karbantartási igény mellett.

A Kärcher KM 85/50 R felhajtható porszívója könnyen és kényelmesen kezelhető a kompakt, kevés karbantartást igénylő felszerelések széles választékával. Erőteljes és hosszú élettartamú, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral és a hozzá tartozó gyorstöltővel, amely már alapkivitelben van. A berendezés specifikációi tartalmaznak egy második oldalkefét is, amely akár 40 százalékkal növeli a terület teljesítményét, valamint egy nagy porszűrőt a pormentes munkavégzés érdekében, amelyet ülő helyzetben is lehet tisztítani a nagyobb kényelem érdekében. A mindkét oldalon visszahúzható oldalkefék sebességszabályzóval rendelkeznek, míg a szerszám nélkül cserélhető, kívülről látható kopásjelzővel ellátott lebegő főseprőhenger egyenetlen padlón is biztosítja a legjobb tisztítási eredményt. Agilitásának és manőverezhetőségének köszönhetően a gép szűk helyeken és zsúfolt helyeken is használható. Egyszerű kezelési koncepciója mutatja átgondolt tervezését, mint például a munkakörnyezet biztonságát növelő villogó jelzőfény, valamint a padlót védő, nyommentes teljes gumi kerekek. Végül, de nem utolsósorban az integrált Home Base rendszer lehetővé teszi további tisztítóeszközök könnyű hordozását.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Kezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Gyorstöltő az akkumulátor teljes feltöltéséhez mindössze 2 óra alatt. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül. Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Okos tartálykoncepció
  • 2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez.
  • A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést.
  • A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
  • Sokoldalú praktikus tartók további tisztítóeszközök gépen történő egyszerű szállításához.
  • Többek között szemétfelszedő csipesz, seprű, törlőkendő vagy egy kiegészítő tartály gépen történő egyszerű szállításához.
  • Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
  • Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
  • Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
  • Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
  • Megbízható és masszív kivitel.
  • Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
  • Gép nagyon jó manőverezhetősége.
  • Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
  • A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
  • Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
  • Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
  • Kopás-utánállítás nem szükséges.
  • Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 1000
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6510
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 6510
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1085
Akkumulátorkapacitás (Ah) 90
Akkumulátorfeszültség (V) 25,6
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Hulladéktartály (l) 50
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 2,3
Terhelés (kg) max. 90
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 210,7
Súly, üzemkész (kg) 185
Csomagolási súly (kg) 212,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1350 x 1100 x 1300

A csomag tartalma

  • Kerekek, nyomot nem hagyó

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Mechanikus szűrőlerázás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Többfunkciós kijelző
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas termelési, raktározási és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Kisebb objektumokhoz is, mint (kisebb) kézműves üzemek, iskolaudvarok, üzemanyagtöltő állomások vagy autószalonok
Tartozékok