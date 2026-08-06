A Kärcher KM 85/50 R felhajtható porszívója könnyen és kényelmesen kezelhető a kompakt, kevés karbantartást igénylő felszerelések széles választékával. Erőteljes és hosszú élettartamú, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral és a hozzá tartozó gyorstöltővel, amely már alapkivitelben van. A berendezés specifikációi tartalmaznak egy második oldalkefét is, amely akár 40 százalékkal növeli a terület teljesítményét, valamint egy nagy porszűrőt a pormentes munkavégzés érdekében, amelyet ülő helyzetben is lehet tisztítani a nagyobb kényelem érdekében. A mindkét oldalon visszahúzható oldalkefék sebességszabályzóval rendelkeznek, míg a szerszám nélkül cserélhető, kívülről látható kopásjelzővel ellátott lebegő főseprőhenger egyenetlen padlón is biztosítja a legjobb tisztítási eredményt. Agilitásának és manőverezhetőségének köszönhetően a gép szűk helyeken és zsúfolt helyeken is használható. Egyszerű kezelési koncepciója mutatja átgondolt tervezését, mint például a munkakörnyezet biztonságát növelő villogó jelzőfény, valamint a padlót védő, nyommentes teljes gumi kerekek. Végül, de nem utolsósorban az integrált Home Base rendszer lehetővé teszi további tisztítóeszközök könnyű hordozását.