Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
A Li-Ion akkumulátorral, a gyorstöltővel és a két oldalkefével (alapfelszereltségként) a könnyen manőverezhető felülős porszívó-seprőgép lenyűgözően nagy területteljesítményt nyújt alacsony karbantartási igény mellett.
A Kärcher KM 85/50 R felhajtható porszívója könnyen és kényelmesen kezelhető a kompakt, kevés karbantartást igénylő felszerelések széles választékával. Erőteljes és hosszú élettartamú, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral és a hozzá tartozó gyorstöltővel, amely már alapkivitelben van. A berendezés specifikációi tartalmaznak egy második oldalkefét is, amely akár 40 százalékkal növeli a terület teljesítményét, valamint egy nagy porszűrőt a pormentes munkavégzés érdekében, amelyet ülő helyzetben is lehet tisztítani a nagyobb kényelem érdekében. A mindkét oldalon visszahúzható oldalkefék sebességszabályzóval rendelkeznek, míg a szerszám nélkül cserélhető, kívülről látható kopásjelzővel ellátott lebegő főseprőhenger egyenetlen padlón is biztosítja a legjobb tisztítási eredményt. Agilitásának és manőverezhetőségének köszönhetően a gép szűk helyeken és zsúfolt helyeken is használható. Egyszerű kezelési koncepciója mutatja átgondolt tervezését, mint például a munkakörnyezet biztonságát növelő villogó jelzőfény, valamint a padlót védő, nyommentes teljes gumi kerekek. Végül, de nem utolsósorban az integrált Home Base rendszer lehetővé teszi további tisztítóeszközök könnyű hordozását.
Jellemzők és előnyök
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közbenKezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorGyorstöltő az akkumulátor teljes feltöltéséhez mindössze 2 óra alatt. Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül. Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Okos tartálykoncepció
- 2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez.
- A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést.
- A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
- Sokoldalú praktikus tartók további tisztítóeszközök gépen történő egyszerű szállításához.
- Többek között szemétfelszedő csipesz, seprű, törlőkendő vagy egy kiegészítő tartály gépen történő egyszerű szállításához.
- Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
- Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
- Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
- Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
- Megbízható és masszív kivitel.
- Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
- Gép nagyon jó manőverezhetősége.
- Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
- A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
- Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
- Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
- Kopás-utánállítás nem szükséges.
- Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 1000
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6510
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|6510
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1085
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|90
|Akkumulátorfeszültség (V)
|25,6
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Hulladéktartály (l)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|2,3
|Terhelés (kg)
|max. 90
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|210,7
|Súly, üzemkész (kg)
|185
|Csomagolási súly (kg)
|212,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
A csomag tartalma
- Kerekek, nyomot nem hagyó
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Mechanikus szűrőlerázás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Szennyeződéstartály, mobil
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
- Többfunkciós kijelző
- Home Base rögzítési lehetőség
Alkalmazási területek
- Kiválóan alkalmas termelési, raktározási és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Kisebb objektumokhoz is, mint (kisebb) kézműves üzemek, iskolaudvarok, üzemanyagtöltő állomások vagy autószalonok