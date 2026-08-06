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Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te Adv L

NT 22/1 Ap Te Adv L nedves - száraz porszívó csatlakozóaljzattal és automatikus be-/kikapcsoló, Ap szűrőtisztítással és többféle szívófejjel. A könyök és a szívótömlő elektromosan vezető.

A Kärcher NT 22/1 Ap Te Adv L nedves - száraz porszívója tökéletesen megfelel az iparosok igényeinek, de alkalmas épülettisztításra, járműbelső tisztítására és számos további professzionális alkalmazásra is. A porszívó nagy és állandó szívóteljesítménnyel bánik el a porral és a durva szennyeződésekkel. A nedvességre nem érzékeny PES patronszűrőnek köszönhetően a folyadékokkal is gond nélkül megbirkózik. Az átgondolt kialakítás a készülék fejrészében integrált szívótömlő-csatlakozóval lehetővé teszi a tartálykapacitás teljes kihasználását, a kis súly pedig biztosítja a könnyed szállítást. A sokoldalú porszívó könnyen kezelhető, és hatékony félautomata Ap szűrőtisztítást, illetve az elektromos kéziszerszámok számára automatikus be- és kikapcsolással ellátott készülékaljzatot kínál. A könyök és a szívótömlő az elektrosztatikus kisülések elleni védelem érdekében elektromosan vezetőképes is. Az autós tisztítófej, a kárpittisztítófej, a résszívófej, a szívókefe és a többcélú kefe szintén egy átfogó tartozékcsomagot alkot.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te Adv L: Kis súlyú, kompakt méretekkel
Kis súlyú, kompakt méretekkel
A gép könnyen szállítható és tárolható.
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te Adv L: Ap Félautomata szűrőtisztítás
Ap Félautomata szűrőtisztítás
Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te Adv L: Kiterjedt tartozékkészlet mellékelve
Kiterjedt tartozékkészlet mellékelve
A szívótömlő és a könyökök elektromosan vezetőképesek a megbízható ESD-védelem érdekében. Autó- és kárpitfejjel a jármű belsejének tisztításához. Szívókefével, résszívóval és többcélú kefével a kemény felületek tisztításához.
Aljzat elektromos szerszámokhoz (automatikus indítással)
  • A készülék aljzata a porszívó "távvezérlőjeként" működik.
  • A porszívó automatikusan elindul, amikor a csatlakoztatott elektromos szerszámot elindítják.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 22
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1300
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 6
Zajszint (dB (A)) 72
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 6,1
Csomagolási súly (kg) 10
Méretek (H × Sz × M) (mm) 380 x 370 x 480

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Porszívókefe
  • Autós szívófej
  • Patronszűrő: PES
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz

Felszereltség

  • Porosztály: L
  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te Adv L
Alkalmazási területek
  • Ideális gép könnyű és közepes tisztítási munkákhoz számos kereskedelmi alkalmazásban
Tartozékok
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