Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te Adv L
NT 22/1 Ap Te Adv L nedves - száraz porszívó csatlakozóaljzattal és automatikus be-/kikapcsoló, Ap szűrőtisztítással és többféle szívófejjel. A könyök és a szívótömlő elektromosan vezető.
A Kärcher NT 22/1 Ap Te Adv L nedves - száraz porszívója tökéletesen megfelel az iparosok igényeinek, de alkalmas épülettisztításra, járműbelső tisztítására és számos további professzionális alkalmazásra is. A porszívó nagy és állandó szívóteljesítménnyel bánik el a porral és a durva szennyeződésekkel. A nedvességre nem érzékeny PES patronszűrőnek köszönhetően a folyadékokkal is gond nélkül megbirkózik. Az átgondolt kialakítás a készülék fejrészében integrált szívótömlő-csatlakozóval lehetővé teszi a tartálykapacitás teljes kihasználását, a kis súly pedig biztosítja a könnyed szállítást. A sokoldalú porszívó könnyen kezelhető, és hatékony félautomata Ap szűrőtisztítást, illetve az elektromos kéziszerszámok számára automatikus be- és kikapcsolással ellátott készülékaljzatot kínál. A könyök és a szívótömlő az elektrosztatikus kisülések elleni védelem érdekében elektromosan vezetőképes is. Az autós tisztítófej, a kárpittisztítófej, a résszívófej, a szívókefe és a többcélú kefe szintén egy átfogó tartozékcsomagot alkot.
Jellemzők és előnyök
Kis súlyú, kompakt méretekkelA gép könnyen szállítható és tárolható.
Ap Félautomata szűrőtisztításHatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
Kiterjedt tartozékkészlet mellékelveA szívótömlő és a könyökök elektromosan vezetőképesek a megbízható ESD-védelem érdekében. Autó- és kárpitfejjel a jármű belsejének tisztításához. Szívókefével, résszívóval és többcélú kefével a kemény felületek tisztításához.
Aljzat elektromos szerszámokhoz (automatikus indítással)
- A készülék aljzata a porszívó "távvezérlőjeként" működik.
- A porszívó automatikusan elindul, amikor a csatlakoztatott elektromos szerszámot elindítják.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|22
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1300
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|6
|Zajszint (dB (A))
|72
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|6,1
|Csomagolási súly (kg)
|10
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|380 x 370 x 480
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Könyök: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Porszívókefe
- Autós szívófej
- Patronszűrő: PES
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
Felszereltség
- Porosztály: L
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Alkalmazási területek
- Ideális gép könnyű és közepes tisztítási munkákhoz számos kereskedelmi alkalmazásban
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