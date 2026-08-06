A Kärcher NT 22/1 Ap Te Adv L nedves - száraz porszívója tökéletesen megfelel az iparosok igényeinek, de alkalmas épülettisztításra, járműbelső tisztítására és számos további professzionális alkalmazásra is. A porszívó nagy és állandó szívóteljesítménnyel bánik el a porral és a durva szennyeződésekkel. A nedvességre nem érzékeny PES patronszűrőnek köszönhetően a folyadékokkal is gond nélkül megbirkózik. Az átgondolt kialakítás a készülék fejrészében integrált szívótömlő-csatlakozóval lehetővé teszi a tartálykapacitás teljes kihasználását, a kis súly pedig biztosítja a könnyed szállítást. A sokoldalú porszívó könnyen kezelhető, és hatékony félautomata Ap szűrőtisztítást, illetve az elektromos kéziszerszámok számára automatikus be- és kikapcsolással ellátott készülékaljzatot kínál. A könyök és a szívótömlő az elektrosztatikus kisülések elleni védelem érdekében elektromosan vezetőképes is. Az autós tisztítófej, a kárpittisztítófej, a résszívófej, a szívókefe és a többcélú kefe szintén egy átfogó tartozékcsomagot alkot.