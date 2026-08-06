AB 20 Ec légbefúvó, amelyet a nedvesen tisztított textilterületek gyorsabb száradása miatt fejlesztettek ki. A kompakt, könnyű és egyszerűen szállítható gép akár 50% -kal gyorsabb száradási időt is lehetővé tesz - a megtisztított szőnyegek jelentősen gyorsabban alkalmasak lesznek arra, hogy ismét járni lehessen rajtuk. A szárító nagyon csendes, ezért zajérzékeny területeken, vagy nyitvatartási időben is egyaránt használható. Az alacsony kopású Ec motor garantálja az alacsony energiafogyasztást és a gép hosszú élettartamát, ráadásul a készülék megfelel az energiahatékonyságra vonatkozó európai irányelveknek is.