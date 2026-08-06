Légbefúvó AB 20/1 Ec
A nagyon hatékony, kompakt, hosszú élettartamú AB 20 Ec légbefúvó a megtisztított szőnyegek száradását akár 50% -kal is felgyorsíthatja. Megfelel az európai hatékonysági irányelveknek is.
AB 20 Ec légbefúvó, amelyet a nedvesen tisztított textilterületek gyorsabb száradása miatt fejlesztettek ki. A kompakt, könnyű és egyszerűen szállítható gép akár 50% -kal gyorsabb száradási időt is lehetővé tesz - a megtisztított szőnyegek jelentősen gyorsabban alkalmasak lesznek arra, hogy ismét járni lehessen rajtuk. A szárító nagyon csendes, ezért zajérzékeny területeken, vagy nyitvatartási időben is egyaránt használható. Az alacsony kopású Ec motor garantálja az alacsony energiafogyasztást és a gép hosszú élettartamát, ráadásul a készülék megfelel az energiahatékonyságra vonatkozó európai irányelveknek is.
Jellemzők és előnyök
Alacsony kopású Ec motorTartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz. Motor, 3 fokozatú vezérléssel. A légbefúvó megfelel az energiahatékonyságra vonatkozó európai irányelveknek.
Kompakt kialakítás, alacsony súlyNagyon könnyű szállítani a kompakt méreteinek és az alacsony súlyának köszönhetően. Kényelmes fogantyú az egyszerű hordozáshoz.
Alacsony zajjal járó működésProblémamentes működés a nappali takarítás során is. Alig észrevehető zaj, még ha nyitvatartási időben is használják a készüléket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Levegő mennyisége ( 1/2/3 fokozat ) (m³ / h)
|1200
|Turbina fordulatszáma (1/2/3 fokozat ) (fordulat)
|1450
|Felvételi teljesítmény (W)
|120
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|7,1
|Csomagolási súly (kg)
|9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|375 x 353 x 371
Felszereltség
- Masszív műanyag burkolat
- Ergonomikus hordozófogantyú
- Beépített kábeltárolás
Alkalmazási területek
- A nedvességgel tisztított textilfelületek gyorsabb száradásához
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