Légbefúvó AB 20/1 Ec

A nagyon hatékony, kompakt, hosszú élettartamú AB 20 Ec légbefúvó a megtisztított szőnyegek száradását akár 50% -kal is felgyorsíthatja. Megfelel az európai hatékonysági irányelveknek is.

AB 20 Ec légbefúvó, amelyet a nedvesen tisztított textilterületek gyorsabb száradása miatt fejlesztettek ki. A kompakt, könnyű és egyszerűen szállítható gép akár 50% -kal gyorsabb száradási időt is lehetővé tesz - a megtisztított szőnyegek jelentősen gyorsabban alkalmasak lesznek arra, hogy ismét járni lehessen rajtuk. A szárító nagyon csendes, ezért zajérzékeny területeken, vagy nyitvatartási időben is egyaránt használható. Az alacsony kopású Ec motor garantálja az alacsony energiafogyasztást és a gép hosszú élettartamát, ráadásul a készülék megfelel az energiahatékonyságra vonatkozó európai irányelveknek is.

Jellemzők és előnyök
Légbefúvó AB 20/1 Ec: Alacsony kopású Ec motor
Alacsony kopású Ec motor
Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz. Motor, 3 fokozatú vezérléssel. A légbefúvó megfelel az energiahatékonyságra vonatkozó európai irányelveknek.
Légbefúvó AB 20/1 Ec: Kompakt kialakítás, alacsony súly
Kompakt kialakítás, alacsony súly
Nagyon könnyű szállítani a kompakt méreteinek és az alacsony súlyának köszönhetően. Kényelmes fogantyú az egyszerű hordozáshoz.
Légbefúvó AB 20/1 Ec: Alacsony zajjal járó működés
Alacsony zajjal járó működés
Problémamentes működés a nappali takarítás során is. Alig észrevehető zaj, még ha nyitvatartási időben is használják a készüléket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Levegő mennyisége ( 1/2/3 fokozat ) (m³ / h) 1200
Turbina fordulatszáma (1/2/3 fokozat ) (fordulat) 1450
Felvételi teljesítmény (W) 120
Kábelhossz (m) 7,5
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 7,1
Csomagolási súly (kg) 9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 375 x 353 x 371

Felszereltség

  • Masszív műanyag burkolat
  • Ergonomikus hordozófogantyú
  • Beépített kábeltárolás
Alkalmazási területek
  • A nedvességgel tisztított textilfelületek gyorsabb száradásához
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