FloorPro Allround Mélytisztító RM 754, 10l

Nagy hatékonyságú bevonateltávolító szer a viasz- és polimerbevonatok könnyű eltávolításához vízálló és lúgérzékeny padlókon. Nincs szükség időigényes öblítésre.

Oldószeres FloorPro Allround Mélytisztító RM 754 nevű, oldószeres alapú padlótisztítónk ideális tisztítószer a lúgérzékeny padlók, például linóleumpadlók polimer- és viaszbevonatainak eltávolítására, és alkalmas a lúgálló felületek, például PVC-padlók bevonatainak eltávolítására is. A FloorPro RM 754 ESD padlókon is használható, és egytárcsás gépekkel és padlósúroló-szárítógépekkel történő mechanikus alkalmazásra szánták. Különösen alacsony habzású összetételének köszönhetően lehetővé teszi a tartály térfogatának nagyon hatékony kihasználását és ezáltal a hosszabb tisztítási alkalmazásokat. Használatkor pH-semleges, a bevonateltávolító szer kiváló anyagkompatibilitással nyűgöz le, és olajleválasztókban is alkalmazható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 10,5
Csomagolási súly (kg) 11,2
Tulajdonságok
  • Erőteljes mélytisztító a védőbevonatok és szennyeződések eltávolításához
  • Eltávolítja az erős viasz- és polimerbevonatokat
  • Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
  • Univerzálisan használható bárhol
  • Széles alkalmazási terület: minden vízálló, lúgérzékeny (pl. linóleum) és lúgálló (pl. PVC) felületre használható.
  • Nagyon jó anyagkompatibilitás
  • Alacsony pH-érték az alkalmazási koncentrációban
  • Nincs szükség időigényes öblítésre
  • Karbantartó tisztításra is alkalmas
  • Magas szintű felhasználói biztonság és felhasználóbarátság
  • kellemes, friss citrus illat
  • Habszegény formula.
FloorPro Allround Mélytisztító RM 754, 10l
FloorPro Allround Mélytisztító RM 754, 10l
FloorPro Allround Mélytisztító RM 754, 10l
FloorPro Allround Mélytisztító RM 754, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

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Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás
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