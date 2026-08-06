FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 2.5l

Savas mélytisztító kézi és gépi szaniter és épülettisztításhoz. Hatékonyan távolítja el a vízkövet, mészkőlerakódások, rozsdát, tejkövet, húgykövet és cementréteget.

Erőteljes, különösen alacsony habzású és ezért ideális oadlósúrológépekkel történő használatra: a Kärcher FloorPro Mélytisztító, savas RM 751. Ez a szulfaminsav alapú, gépi és kézi mélytisztításhoz használt tisztítószer hatékonyan távolítja el a vízkövet, a meszes lerakódásokat, a rozsdát, a tejkövet, a húgykövet és a cementfilmet minden saválló felületről, például kerámialapokról, szaniterekről és fémről. A FloorPro Mélytisztító RM 751 ezért ideális megoldás úszómedencékhez és építési projektek utáni mélytisztításhoz. A mélytisztító integrált korrózióvédelmével és könnyen elválasztható tulajdonságaival ideális ipari környezetben való használatra is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 2,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 4
pH-érték 1
Csomagolási súly (kg) 3
Tulajdonságok
  • Erőteljes, savas mélytisztító minden saválló keménypadlóra
  • Eltávolítja a makacs vízkő-, rozsda-, zsír-, fehérje-, sör- és tejköves szennyeződéseket.
  • Hatékonyan eltávolítja a cementréteget
  • Nagyon alacsony habzás
  • Beépített korrózióvédelemmel
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 2.5l
FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 2.5l
FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 2.5l
FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 2.5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Építkezés utáni tisztítás
  • Padlótisztítás
Tartozékok