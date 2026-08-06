FloorPro Mozgólépcső tisztító, semleges RM 758, 20l

Intenzív tisztítószer kemény felületekre, a zsír, olaj és ásványi szennyeződések eltávolítására mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. A gép és a mozgólépcső anyagainak korrózióvédelmét is ellátja.

Intenzíven tisztít, karbantart és hatékonyan véd a korrózió ellen is: a FloorPro Mozgólépcsőtisztító RM 758, semleges, integrált korrózióvédelemmel a Kärcher-től olyan gyártók mozgólépcsőihez és mozgójárdákhoz, mint a KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI vagy TOSHIBA. A kifejezetten a BR 47/35 Esc mozgólépcsőtisztító gépünkhöz kifejlesztett, alacsony habzású intenzív tisztítószer ideális a kemény felületek mélytisztítására is, az 1 lépéses módszerrel, padlósúroló géppel történő tisztításhoz. Semleges összetétele rendkívül kíméletes az anyagokhoz, mégis kíméletlen a szennyeződésekhez, megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket. A FloorPro Escalator Cleaner RM 758 olajleválasztókban történő használatra is alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 7
Súly (kg) 20
Csomagolási súly (kg) 21,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 280 x 250 x 430
Tulajdonságok
  • Speciális tisztítószer minden mozgólépcső és mozgójárdára.
  • Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
  • rendkívül anyagkímélő a semleges összetevők által
  • Korróziógátló adalékanyagokat tartalmaz a gép és a mozgólépcső/mozgójárda védelme érdekében.
  • Ideálisan használható Kärcher mozgólépcső-tisztítóval.
  • Habszegény formula.
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
  • Foszfátmentes
FloorPro Mozgólépcső tisztító, semleges RM 758, 20l
FloorPro Mozgólépcső tisztító, semleges RM 758, 20l
FloorPro Mozgólépcső tisztító, semleges RM 758, 20l
FloorPro Mozgólépcső tisztító, semleges RM 758, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Mozgólépcsők / mozgójárdák
Tartozékok