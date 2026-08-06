Intenzíven tisztít, karbantart és hatékonyan véd a korrózió ellen is: a FloorPro Mozgólépcsőtisztító RM 758, semleges, integrált korrózióvédelemmel a Kärcher-től olyan gyártók mozgólépcsőihez és mozgójárdákhoz, mint a KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI vagy TOSHIBA. A kifejezetten a BR 47/35 Esc mozgólépcsőtisztító gépünkhöz kifejlesztett, alacsony habzású intenzív tisztítószer ideális a kemény felületek mélytisztítására is, az 1 lépéses módszerrel, padlósúroló géppel történő tisztításhoz. Semleges összetétele rendkívül kíméletes az anyagokhoz, mégis kíméletlen a szennyeződésekhez, megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket. A FloorPro Escalator Cleaner RM 758 olajleválasztókban történő használatra is alkalmas.