FloorPro Mozgólépcső tisztító, semleges RM 758, 20l
Intenzív tisztítószer kemény felületekre, a zsír, olaj és ásványi szennyeződések eltávolítására mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. A gép és a mozgólépcső anyagainak korrózióvédelmét is ellátja.
Intenzíven tisztít, karbantart és hatékonyan véd a korrózió ellen is: a FloorPro Mozgólépcsőtisztító RM 758, semleges, integrált korrózióvédelemmel a Kärcher-től olyan gyártók mozgólépcsőihez és mozgójárdákhoz, mint a KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI vagy TOSHIBA. A kifejezetten a BR 47/35 Esc mozgólépcsőtisztító gépünkhöz kifejlesztett, alacsony habzású intenzív tisztítószer ideális a kemény felületek mélytisztítására is, az 1 lépéses módszerrel, padlósúroló géppel történő tisztításhoz. Semleges összetétele rendkívül kíméletes az anyagokhoz, mégis kíméletlen a szennyeződésekhez, megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket. A FloorPro Escalator Cleaner RM 758 olajleválasztókban történő használatra is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|7
|Súly (kg)
|20
|Csomagolási súly (kg)
|21,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|280 x 250 x 430
Tulajdonságok
- Speciális tisztítószer minden mozgólépcső és mozgójárdára.
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
- rendkívül anyagkímélő a semleges összetevők által
- Korróziógátló adalékanyagokat tartalmaz a gép és a mozgólépcső/mozgójárda védelme érdekében.
- Ideálisan használható Kärcher mozgólépcső-tisztítóval.
- Habszegény formula.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Alkalmazási területek
- Mozgólépcsők / mozgójárdák