Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l

Teljesen csíkmentesen száradó, oldószeralapú fényesítő tisztítószer padló és felületek köztes és karbantartó tisztítására. Ideálisan alkalmas magasfényű gránitpadlókhoz.

A gránitból vagy gneiszből, valamint más kemény kőből készült magasfényű padlókhoz speciális ápolószerre van szükség, amely maradék és csíkok nélkül szárad – ilyen a Kärcher FloorPro Shine Cleaner RM 755 padlótisztítója, akár kézi padlótisztításhoz, akár nagy felületeken, padlósúroló géppel történő alkalmazáshoz. Ideális ezeknek a kiváló minőségű padlóburkolatoknak a köztes és karbantartó tisztítására, de más felületeken is használható, beleértve a disszipatív ESD padlókat is. Gyorsan és megbízhatóan távolítja el a zsírt, az olajat, a kormot és a szokásos ásványi szennyeződéseket, amelyeket az útszéli szennyeződések okoznak. Extra alacsony habzású formulával is rendelkezik a súrolószárítókkal való használathoz és a tartály térfogatának hatékony kihasználásához. A FloorPro Shine Cleaner RM 755 könnyen elválasztható, és a tisztítás után kellemes, friss illatot hagy maga után.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 2,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 4
pH-érték 11
Csomagolási súly (kg) 2,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 120 x 120 x 290
Tulajdonságok
  • Erőteljes mélytisztító és napi tisztítószer minden magasfényű kemény és rugalmas padlóburkolathoz
  • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
  • Önfényesítő
  • Csíkmentesen szárad
  • Nagyon alacsony habzás
  • kellemes, friss illat
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
  • Foszfátmentes
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás
Tartozékok