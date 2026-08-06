Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Teljesen csíkmentesen száradó, oldószeralapú fényesítő tisztítószer padló és felületek köztes és karbantartó tisztítására. Ideálisan alkalmas magasfényű gránitpadlókhoz.
A gránitból vagy gneiszből, valamint más kemény kőből készült magasfényű padlókhoz speciális ápolószerre van szükség, amely maradék és csíkok nélkül szárad – ilyen a Kärcher FloorPro Shine Cleaner RM 755 padlótisztítója, akár kézi padlótisztításhoz, akár nagy felületeken, padlósúroló géppel történő alkalmazáshoz. Ideális ezeknek a kiváló minőségű padlóburkolatoknak a köztes és karbantartó tisztítására, de más felületeken is használható, beleértve a disszipatív ESD padlókat is. Gyorsan és megbízhatóan távolítja el a zsírt, az olajat, a kormot és a szokásos ásványi szennyeződéseket, amelyeket az útszéli szennyeződések okoznak. Extra alacsony habzású formulával is rendelkezik a súrolószárítókkal való használathoz és a tartály térfogatának hatékony kihasználásához. A FloorPro Shine Cleaner RM 755 könnyen elválasztható, és a tisztítás után kellemes, friss illatot hagy maga után.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|2,5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|4
|pH-érték
|11
|Csomagolási súly (kg)
|2,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 120 x 290
Tulajdonságok
- Erőteljes mélytisztító és napi tisztítószer minden magasfényű kemény és rugalmas padlóburkolathoz
- Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
- Önfényesítő
- Csíkmentesen szárad
- Nagyon alacsony habzás
- kellemes, friss illat
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
- Prémium MF felmosórongy, csavart, kék tépőzárasgal, EU ökocímke, 40 cm
- Prémium MF felmosórongy, csavart, kék, tépőzárasos, EU ökocímkés, 60 cm
- Prémium MF mopfej hurokszárnyakkal 40 cm
- Prémium MF mopfej, biztonságos, kék, EU ökocímkés, 40 cm
- Prémium MF mopfej, biztonságos, kék, zsebes, EU ökocímkés, 40 cm
Alkalmazási területek
- Padlótisztítás