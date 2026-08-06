A Kärcher RM 784 FloorPro Care Dispersion egy nagy fedőképességű, élénkítő hatású polimer diszperzió, amelyet kézzel, mindössze két lépésben, lapos felmosóval vagy applikátoros felmosóval lehet felvinni, gyorsan szárad, és utána nagyon könnyen fényesíthető. A rugalmas linóleum- és PVC-padlókon sokoldalúan használható kombinált termék alkalmas a bevonatoláshoz és a védőfilmréteg frissítéséhez, valamint a törléses ápoláshoz. Hatékonyan és megbízhatóan távolítja el a lábnyomokat. A FloorPro Care Dispersion RM 784 a padlóburkolattól függően csúszásgátló (DIN 51131 és DIN EN 13893 szerint), szennyeződéstaszító, kopásálló vagy selyemmatt ápolóréteget képez.