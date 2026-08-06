FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 10l
A nem veszélyes RM 69N ipari tisztítószer természetes alapanyagokból készült, köztes és karbantartó tisztításhoz logisztikában és gyártásban. Hatékonyan eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat.
A Natural Industrial Cleaner RM 69N több mint 99 százalékban természetes eredetű összetevőket tartalmaz, kókuszból és kukoricából származó felületaktív anyagokkal, amelyeket az élelmiszeripar hulladéktermékeiből nyernek. Illatanyagoktól, színezékektől és szilikonolajoktól mentes, így ideális fém- és festékfeldolgozó cégek, valamint az autóipar számára. Az RM 69N nem veszélyes, és nem tartalmaz foszfátokat, mikroműanyagokat vagy más kritikus összetevőket. Nem minősül veszélyes árunak sem, ami olcsóbbá teszi a szállítást. A Natural Industrial Cleanerre semmilyen különleges tárolási körülmény nem vonatkozik. Természetes összetétele ellenére eléri a hagyományos mosószerek erős tisztító erejét, és hatékonyan távolítja el az olaj- és zsírfoltokat. A gyengén habzó tisztító teljes mértékben kihasználja a szennyvíztartályt, és gazdaságos, mindössze 0,5 százalékos koncentrációval. Ideális ipari és ESD padlók közbenső és karbantartó tisztítására logisztikai központokban és gyártóhelyeken, valamint szupermarketekben, vasútállomásokon és repülőtereken. Használható manuálisan vagy gázmosó-szárítókban, és kompatibilis az olajleválasztókkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|11
|Súly (kg)
|10
|Csomagolási súly (kg)
|10,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|230 x 188 x 307
Videók
Kompatibilis készülékek
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+DOSE+R75+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bc+SB+Seat Belt+R85
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp DOSE SB+180Ah Gel+R85
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 260 RI Bp SB
- B 260 RI Bp+630Ah+Dose+SB+Safe kit+R100
- B 260 RI Bp+630Ah+Dose+SB+Safe kit+R120
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 R I
- B 300 R I Bp Pack + SB right
- B 300 R I Bp Pack + SSD right
- B 300 R I D + SB jobb
- B 300 R I D + SSD jobb
- B 300 R I LPG + SB jobb
- B 300 R I LPG + SSD jobb
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp DOSE (henger)
- B 80 W Bp DOSE (tárcsa)
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D80
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D70
- B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D70+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack Li
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R +R100+Dose+630Ah
- B 250 R +R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 40
- B 40 C Bp + D51 + Squeegee
- B 40 C Bp Classic + D 43
- B 40 C Bp Classic+D43+Squeegee
- B 40 C Bp Classic+R45+Squeegee
- B 40 C Bp D 43
- B 40 C Bp D 51
- B 40 C Bp Fleet+115Ah+R45+V900
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 C Bp R 45
- B 40 C Bp R 55
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 C Ep D 43
- B 40 C Ep D 51
- B 40 C Ep R 45
- B 40 C Ep R 55
- B 40 DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp D 43
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp R 45
- B 40 W Bp R 55
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Henger)
- B 40 W DOSE (Tárcsa)
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE+105Ah+D43+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rinsing+Autofill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 40 W+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 40 konfiguráció
- BD 40/12 C BC
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Alkalmazási területek
- Padlótisztítás