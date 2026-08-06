FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 20l

A nem veszélyes RM 69N ipari tisztítószer természetes alapanyagokból készült, köztes és karbantartó tisztításhoz logisztikában és gyártásban. Hatékonyan eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat.

A Natural Industrial Cleaner RM 69N több mint 99 százalékban természetes eredetű összetevőket tartalmaz, kókuszból és kukoricából származó felületaktív anyagokkal, amelyeket az élelmiszeripar hulladéktermékeiből nyernek. Illatanyagoktól, színezékektől és szilikonolajoktól mentes, így ideális fém- és festékfeldolgozó cégek, valamint az autóipar számára. Az RM 69N nem veszélyes, és nem tartalmaz foszfátokat, mikroműanyagokat vagy más kritikus összetevőket. Nem minősül veszélyes árunak sem, ami olcsóbbá teszi a szállítást. A Natural Industrial Cleanerre semmilyen különleges tárolási körülmény nem vonatkozik. Természetes összetétele ellenére eléri a hagyományos mosószerek erős tisztító erejét, és hatékonyan távolítja el az olaj- és zsírfoltokat. A gyengén habzó tisztító teljes mértékben kihasználja a szennyvíztartályt, és gazdaságos, mindössze 0,5 százalékos koncentrációval. Ideális ipari és ESD padlók közbenső és karbantartó tisztítására logisztikai központokban és gyártóhelyeken, valamint szupermarketekben, vasútállomásokon és repülőtereken. Használható manuálisan vagy gázmosó-szárítókban, és kompatibilis az olajleválasztókkal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 11
Súly (kg) 20
Csomagolási súly (kg) 21,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 237 x 430
FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 20l
FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 20l
FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 20l
FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 20l

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás