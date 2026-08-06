A gránitból vagy gneiszből, valamint más kemény kőből készült magasfényű padlókhoz speciális ápolószerre van szükség, amely maradék és csíkok nélkül szárad – ilyen a Kärcher FloorPro Shine Cleaner RM 755 padlótisztítója, akár kézi padlótisztításhoz, akár nagy felületeken, padlósúroló géppel történő alkalmazáshoz. Ideális ezeknek a kiváló minőségű padlóburkolatoknak a köztes és karbantartó tisztítására, de más felületeken is használható, beleértve a disszipatív ESD padlókat is. Gyorsan és megbízhatóan távolítja el a zsírt, az olajat, a kormot és a szokásos ásványi szennyeződéseket, amelyeket az útszéli szennyeződések okoznak. Extra alacsony habzású formulával is rendelkezik a súrolószárítókkal való használathoz és a tartály térfogatának hatékony kihasználásához. A FloorPro Shine Cleaner RM 755 könnyen elválasztható, és a tisztítás után kellemes, friss illatot hagy maga után.