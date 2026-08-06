RM 755 ES, Padlófényesítő tisztítószer, extra fékezett habzású,, 1000l
Padlófényesítő tisztítószer, extra fékezett habzású, RM 755 ES Citrusillatú, fékezett habzású, padlófényesítő tisztítószer minden kemény padlóhoz. Az RM 755 ES teljesen csíkmentesen szárad. Speciálisan tükörfényes kőpadlókhoz alkalmas.
A gránitból vagy gneiszből, valamint más kemény kőből készült magasfényű padlókhoz speciális ápolószerre van szükség, amely maradék és csíkok nélkül szárad – ilyen a Kärcher FloorPro Shine Cleaner RM 755 padlótisztítója, akár kézi padlótisztításhoz, akár nagy felületeken, padlósúroló géppel történő alkalmazáshoz. Ideális ezeknek a kiváló minőségű padlóburkolatoknak a köztes és karbantartó tisztítására, de más felületeken is használható, beleértve a disszipatív ESD padlókat is. Gyorsan és megbízhatóan távolítja el a zsírt, az olajat, a kormot és a szokásos ásványi szennyeződéseket, amelyeket az útszéli szennyeződések okoznak. Extra alacsony habzású formulával is rendelkezik a súrolószárítókkal való használathoz és a tartály térfogatának hatékony kihasználásához. A FloorPro Shine Cleaner RM 755 könnyen elválasztható, és a tisztítás után kellemes, friss illatot hagy maga után.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1000
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|11
|Csomagolási súly (kg)
|1041
Kompatibilis készülékek
- Prémium MF felmosórongy, csavart, kék tépőzárasgal, EU ökocímke, 40 cm
- Prémium MF felmosórongy, csavart, kék, tépőzárasos, EU ökocímkés, 60 cm
- Prémium MF mopfej hurokszárnyakkal 40 cm
- Prémium MF mopfej, biztonságos, kék, EU ökocímkés, 40 cm
- Prémium MF mopfej, biztonságos, kék, zsebes, EU ökocímkés, 40 cm
Alkalmazási területek
- Padlótisztítás