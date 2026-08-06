FloorPro Tisztítószer CA 50 C eco!perform, 1l

EU Ecolabel tanúsítvánnyal rendelkező, extra alacsony habzású és magas koncentrációjú: környezetbarát padlótisztító minden kemény és rugalmas padló kézi és gépi karbantartó tisztításához.

Különösen környezet- és felhasználóbarát összetételének köszönhetően a Kärcher FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform magas koncentrációjú és nem mérgező padlótisztítója kíméletes, mégis hatékony tisztítóerejével, nagy hatékonyságával és széles körű felhasználhatóságával nyűgöz le. A kellemes citrusillatú padlótisztító általánosan alkalmas minden víz- és alkoholálló felületre - beleértve az ESD padlókat és a meszes puhakőből, például márványból készült padlóburkolatokat is. Megbízhatóan eltávolítja a lábnyomokat, a port, a kibocsátások okozta szennyeződéseket és a könnyű zsírmaradványokat. Az extra alacsony habzású tisztítószer mind a kézi, mind a padlósúroló géppel végzett karbantartó tisztításhoz alkalmas. A fenntartható FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform az EU Ecolabel szigorú követelményeinek megfelelően tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 12
pH-érték 8
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 366 x 232 x 298
Tulajdonságok
  • Univerzálisan alkalmazható padlótisztító koncentrátum
  • Eltávolítja a kibocsátások által okozott nyomokat, port, szennyeződéseket
  • Nagyon jó tisztítóerő minden vízálló és alkoholálló kemény és rugalmas felületen
  • Csíkmentes még magasfényű felületeken is
  • Bútorok és egyéb berendezési tárgyak tisztításához is alkalmas
  • Megakadályozza a gyors újraszennyeződést
  • kellemes, friss citrus illat
  • Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
FloorPro Tisztítószer CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Tisztítószer CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Tisztítószer CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Tisztítószer CA 50 C eco!perform, 1l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padló- és felülettisztítás
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