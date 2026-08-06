A Kärcher FloorPro Multi tisztító RM 756 magas nedvesítési képességű összetétele számos előnyt kínál minden vízálló, kemény és rugalmas (ESD) padló és felület alapos és kíméletes gépi vagy kézi karbantartó tisztításához. A speciális tenzidkombinációnak köszönhetően a sokoldalú tisztítószer különösen alkalmas hidrofób felületek, például PUR-bevonatú padlóburkolatok tisztítására is. Nemcsak extra magas tisztítási teljesítményt biztosít a zsír, olaj és ásványi szennyeződések hatékony felszívásával, hanem egyenletes, csíkmentes és gyors száradást is biztosít. A padlósúroló gépek tartályának hatékony kihasználása érdekében a FloorPro Multi Cleaner RM 756 alacsony habzású, és a tisztítás után kellemes és hosszan tartó illatot hagy maga után. Az épülettisztításban dolgozó szakemberek számára is előnyös a nem mérgező magas koncentrációból adódó nagyfokú felhasználói biztonság.