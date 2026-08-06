FloorPro Univerzális tisztítószer RM 756, 10l

Magas nedvesítőképesség, univerzális és rendkívül gazdaságos: Fenntartó tisztítószer padlók és felületek gépi és kézi tisztítására.

A Kärcher FloorPro Multi tisztító RM 756 magas nedvesítési képességű összetétele számos előnyt kínál minden vízálló, kemény és rugalmas (ESD) padló és felület alapos és kíméletes gépi vagy kézi karbantartó tisztításához. A speciális tenzidkombinációnak köszönhetően a sokoldalú tisztítószer különösen alkalmas hidrofób felületek, például PUR-bevonatú padlóburkolatok tisztítására is. Nemcsak extra magas tisztítási teljesítményt biztosít a zsír, olaj és ásványi szennyeződések hatékony felszívásával, hanem egyenletes, csíkmentes és gyors száradást is biztosít. A padlósúroló gépek tartályának hatékony kihasználása érdekében a FloorPro Multi Cleaner RM 756 alacsony habzású, és a tisztítás után kellemes és hosszan tartó illatot hagy maga után. Az épülettisztításban dolgozó szakemberek számára is előnyös a nem mérgező magas koncentrációból adódó nagyfokú felhasználói biztonság.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Csomagolási súly (kg) 10,6
Tulajdonságok
  • Univerzális tisztítószer minden vízálló kemény és rugalmas padlóhoz és felülethez
  • Nagyon gazdaságos az alacsony, 0,25-1%-os dózis miatt.
  • Erőteljes tisztítási teljesítmény a nagy nedvesítő tulajdonságnak köszönhetően
  • Különösen gyorsan szárad.
  • Csíkmentes tisztítás
  • Habszegény formula.
  • Környezet- és anyagkímélő.
  • A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
FloorPro Univerzális tisztítószer RM 756, 10l
FloorPro Univerzális tisztítószer RM 756, 10l
FloorPro Univerzális tisztítószer RM 756, 10l

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Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padló- és felülettisztítás
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