RM 780, Törlő-ápolószer EXTRA, 20l, 20l

Polimer alapú törlőápoló rétegfelhalmozódás nélkül minden vízálló kemény és rugalmas padlóburkolat karbantartó tisztítására. Csúszásgátló tulajdonságok a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány szerint.

A FloorPro Törlőápoló Extra RM 780 az ideális mindennapi tisztítószer az RM 784 Care Dispersion és az RM 782 Protect Dispersion bevonatot követően. A vízoldható polimereken alapuló tisztító- és ápolószer nem képez réteget a felületeken, megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket, és alkalmas az érzékenyebb padlóburkolatok, például az elasztomer (gumi) vagy a PVC esetében is. Disszipatív ESD padlókon is használható, és a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány szerint szakértők által megerősített csúszásgátló tulajdonságainak köszönhetően különösen alkalmas sport- és többcélú csarnokok tisztítására. Az alacsony habzású FloorPro Wipe Care Extra RM 780 padlósúrolókkal való használatra, valamint klasszikus kézi tisztításra is alkalmas. Az épülettisztításban dolgozó szakemberek is élvezhetik a nem mérgező szer magas fokú felhasználói biztonságát.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 20
Csomagolási súly (kg) 21,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 270 x 240 x 430
RM 780, Törlő-ápolószer EXTRA, 20l, 20l
RM 780, Törlő-ápolószer EXTRA, 20l, 20l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás
Tartozékok