Sokoldalú és magas koncentrációjú: A SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform átfogó hatékonyságot biztosít a szennyeződések széles skálájával szemben és a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. Kemény, rugalmas, vízálló és alkoholálló felületek karbantartó tisztítására alkalmas nedves törléshez spray/hab módszerrel, valamint nedves felmosáshoz vödrös módszerrel. A tisztítószer biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat, sőt még a dohányfüstből származó lerakódásokat is - csak kellemes citrusillatot hagyva maga után. A nem mérgező, magas koncentrátum nagyon takarékosan adagolható, gyorsan szárad és még fényes felületeken sem hagy csíkokat. A SurfacePro CA 30 C eco!perform az EU Ecolabel szerint is tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.