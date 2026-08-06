SurfacePro Felülettisztító CA 30 C eco!perform, 1l
Magas koncentrációjú, gyorsan száradó és csíkmentes felülettisztító kézi karbantartó tisztításhoz. EU Ecolabel tanúsítvánnyal.
Sokoldalú és magas koncentrációjú: A SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform átfogó hatékonyságot biztosít a szennyeződések széles skálájával szemben és a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. Kemény, rugalmas, vízálló és alkoholálló felületek karbantartó tisztítására alkalmas nedves törléshez spray/hab módszerrel, valamint nedves felmosáshoz vödrös módszerrel. A tisztítószer biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat, sőt még a dohányfüstből származó lerakódásokat is - csak kellemes citrusillatot hagyva maga után. A nem mérgező, magas koncentrátum nagyon takarékosan adagolható, gyorsan szárad és még fényes felületeken sem hagy csíkokat. A SurfacePro CA 30 C eco!perform az EU Ecolabel szerint is tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|12
|pH-érték
|11
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|366 x 232 x 298
Tulajdonságok
- Univerzális felület-tisztító koncentrátum.
- Hatékonyan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, nikotinlerakódásokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat stb.
- Nagyon jó tisztítóerő minden vízálló és alkoholálló kemény és rugalmas felületen
- Csíkmentes még magasfényű felületeken is
- Padlótisztításhoz is alkalmas
- kellemes, friss citrus illat
- Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Padló- és felülettisztítás