SurfacePro Felülettisztító CA 30 C eco!perform, 5l

Magas koncentrációjú, gyorsan száradó és csíkmentes felülettisztító kézi karbantartó tisztításhoz. EU Ecolabel tanúsítvánnyal.

Sokoldalú és magas koncentrációjú: A SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform átfogó hatékonyságot biztosít a szennyeződések széles skálájával szemben és a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. Kemény, rugalmas, vízálló és alkoholálló felületek karbantartó tisztítására alkalmas nedves törléshez spray/hab módszerrel, valamint nedves felmosáshoz vödrös módszerrel. A tisztítószer biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat, sőt még a dohányfüstből származó lerakódásokat is - csak kellemes citrusillatot hagyva maga után. A nem mérgező, magas koncentrátum nagyon takarékosan adagolható, gyorsan szárad és még fényes felületeken sem hagy csíkokat. A SurfacePro CA 30 C eco!perform az EU Ecolabel szerint is tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
pH-érték 11
Súly (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 192 x 145 x 248
Tulajdonságok
  • Univerzális felület-tisztító koncentrátum.
  • Hatékonyan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, nikotinlerakódásokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat stb.
  • Nagyon jó tisztítóerő minden vízálló és alkoholálló kemény és rugalmas felületen
  • Csíkmentes még magasfényű felületeken is
  • Padlótisztításhoz is alkalmas
  • kellemes, friss citrus illat
  • Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
SurfacePro Felülettisztító CA 30 C eco!perform, 5l
SurfacePro Felülettisztító CA 30 C eco!perform, 5l
SurfacePro Felülettisztító CA 30 C eco!perform, 5l
SurfacePro Felülettisztító CA 30 C eco!perform, 5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Alkalmazási területek
  • Padló- és felülettisztítás
Tartozékok