Fenntartható, környezetbarát és nagyon erős: a SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform minden vízálló és alkoholálló felület alapos karbantartó tisztítására. A gyorsan száradó, csíkmentes, nedves törléssel, permetezéses módszerrel történő tisztításhoz használható tisztítószer megbízhatóan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, kávéfoltokat, cipőfényt, sőt még a dohányfüstből származó lerakódásokat is. Ezenkívül ez a Kärcher SurfacePro termékcsaládból származó, kellemesen friss illatú tisztítószer a professzionális takarítók számára a rozsdamentes acél kézi tisztítására is alkalmas. Az egyszerű kezelhetőség érdekében nem mérgező és használatra kész felülettisztító az EU Ecolabel szerint tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is. A fenntartható koncepcióhoz tartozik az újratölthető 0,5 literes, újrahasználható palack is, amely ráadásul a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habszórófejével történő alkalmazásra is megfelelő.