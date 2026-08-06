SurfacePro Felülettisztító CA 30 R eco!perform, 0.5l
Használatra kész felülettisztító a kézi karbantartó tisztításhoz. Gyorsan száradó, csíkmentes és EU Ecolabel tanúsítvánnyal rendelkezik.
Fenntartható, környezetbarát és nagyon erős: a SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform minden vízálló és alkoholálló felület alapos karbantartó tisztítására. A gyorsan száradó, csíkmentes, nedves törléssel, permetezéses módszerrel történő tisztításhoz használható tisztítószer megbízhatóan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, kávéfoltokat, cipőfényt, sőt még a dohányfüstből származó lerakódásokat is. Ezenkívül ez a Kärcher SurfacePro termékcsaládból származó, kellemesen friss illatú tisztítószer a professzionális takarítók számára a rozsdamentes acél kézi tisztítására is alkalmas. Az egyszerű kezelhetőség érdekében nem mérgező és használatra kész felülettisztító az EU Ecolabel szerint tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is. A fenntartható koncepcióhoz tartozik az újratölthető 0,5 literes, újrahasználható palack is, amely ráadásul a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habszórófejével történő alkalmazásra is megfelelő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|0,5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|12
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|302 x 187 x 244
Tulajdonságok
- Használatra kész felülettisztító
- Hatékonyan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, nikotinlerakódásokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat stb.
- Nagyon jó tisztítóerő minden vízálló és alkoholálló kemény és rugalmas felületen
- Nagy tisztítási teljesítményre kifejlesztve
- Rozsdamentes felület tisztításához is alkalmas
- Könnyű, ergonomikus 500 ml-es szórófejes flakon professzionális szórófejjel, habszóró fúvókával.
- Kevesebb erőfeszítés a hulladékkezelés terén az újrafelhasználható professzionális szórófejnek köszönhetően
- kellemes, friss citrus illat
- Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Padló- és felülettisztítás