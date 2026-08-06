SurfacePro Felülettisztító CA 30 R eco!perform, 0.5l

Használatra kész felülettisztító a kézi karbantartó tisztításhoz. Gyorsan száradó, csíkmentes és EU Ecolabel tanúsítvánnyal rendelkezik.

Fenntartható, környezetbarát és nagyon erős: a SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform minden vízálló és alkoholálló felület alapos karbantartó tisztítására. A gyorsan száradó, csíkmentes, nedves törléssel, permetezéses módszerrel történő tisztításhoz használható tisztítószer megbízhatóan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, kávéfoltokat, cipőfényt, sőt még a dohányfüstből származó lerakódásokat is. Ezenkívül ez a Kärcher SurfacePro termékcsaládból származó, kellemesen friss illatú tisztítószer a professzionális takarítók számára a rozsdamentes acél kézi tisztítására is alkalmas. Az egyszerű kezelhetőség érdekében nem mérgező és használatra kész felülettisztító az EU Ecolabel szerint tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is. A fenntartható koncepcióhoz tartozik az újratölthető 0,5 literes, újrahasználható palack is, amely ráadásul a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habszórófejével történő alkalmazásra is megfelelő.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 0,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 12
pH-érték 9
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 302 x 187 x 244
Tulajdonságok
  • Használatra kész felülettisztító
  • Hatékonyan eltávolítja az ételfoltokat, zsírfoltokat, nikotinlerakódásokat, kávéfoltokat, cipőkrémet, lábnyomokat stb.
  • Nagyon jó tisztítóerő minden vízálló és alkoholálló kemény és rugalmas felületen
  • Nagy tisztítási teljesítményre kifejlesztve
  • Rozsdamentes felület tisztításához is alkalmas
  • Könnyű, ergonomikus 500 ml-es szórófejes flakon professzionális szórófejjel, habszóró fúvókával.
  • Kevesebb erőfeszítés a hulladékkezelés terén az újrafelhasználható professzionális szórófejnek köszönhetően
  • kellemes, friss citrus illat
  • Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
SurfacePro Felülettisztító CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Felülettisztító CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Felülettisztító CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Felülettisztító CA 30 R eco!perform, 0.5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

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Alkalmazási területek
  • Padló- és felülettisztítás
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