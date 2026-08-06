SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 0.5l
Használatra kész, alkohol alapú üvegtisztító, amely gyorsan és csíkmentesen szárad. Műanyag felületek kíméletes tisztítására is alkalmas. EU Ecolabel tanúsítvánnyal.
A nem mérgező, az EU Ecolabellel tanúsított és az osztrák Ecolabellel rendelkező SurfacePro CA 40 R eco!perform üvegtisztítószerünk könnyedén ötvözi a nagy tisztítóerőt a körkörnyezetbarátsággal és a felhasználói biztonsággal. Az alkoholos tisztítószer praktikusan, permetezéses módszerrel történő kézi tisztításhoz használható, és nemcsak üvegfelületekhez, például ablakokhoz vagy tükrökhöz, hanem műanyag felületekhez is ideális. Az ujjlenyomatokat, a zsírt és a port, valamint a kibocsátások okozta szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja. Még a fényes felületek is gyorsan és csíkmentesen száradnak meg, és csak kellemes citrusillatot hagynak maguk után. Nincs többé időigényes polírozás. A SurfacePro CA 40 R eco!perform többféle kiszerelésben kapható. A 0,5 literes, újrahasználható flakon újratölthető, és ezen felül alkalmas a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habosító szórófejével történő használatra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|0,5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|12
|pH-érték
|7
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|65 x 65 x 223
Tulajdonságok
- Használatra kész üvegtisztító
- Eltávolítja az ujjlenyomatokat, a port, a zsírfoltokat, a szennyeződéseket, amelyeket a kibocsátások okoznak.
- Nagyon jó tisztítóerő üveg és műanyag felületeken
- Csíkmentes még magasfényű felületeken is
- Könnyű, ergonomikus 500 ml-es szórófejes flakon professzionális szórófejjel, habszóró fúvókával.
- Kevesebb erőfeszítés a hulladékkezelés terén az újrafelhasználható professzionális szórófejnek köszönhetően
- kellemes, friss citrus illat
- Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
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Alkalmazási területek
- Üvegtisztítás