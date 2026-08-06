SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 0.5l

Használatra kész, alkohol alapú üvegtisztító, amely gyorsan és csíkmentesen szárad. Műanyag felületek kíméletes tisztítására is alkalmas. EU Ecolabel tanúsítvánnyal.

A nem mérgező, az EU Ecolabellel tanúsított és az osztrák Ecolabellel rendelkező SurfacePro CA 40 R eco!perform üvegtisztítószerünk könnyedén ötvözi a nagy tisztítóerőt a körkörnyezetbarátsággal és a felhasználói biztonsággal. Az alkoholos tisztítószer praktikusan, permetezéses módszerrel történő kézi tisztításhoz használható, és nemcsak üvegfelületekhez, például ablakokhoz vagy tükrökhöz, hanem műanyag felületekhez is ideális. Az ujjlenyomatokat, a zsírt és a port, valamint a kibocsátások okozta szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja. Még a fényes felületek is gyorsan és csíkmentesen száradnak meg, és csak kellemes citrusillatot hagynak maguk után. Nincs többé időigényes polírozás. A SurfacePro CA 40 R eco!perform többféle kiszerelésben kapható. A 0,5 literes, újrahasználható flakon újratölthető, és ezen felül alkalmas a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habosító szórófejével történő használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 0,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 12
pH-érték 7
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 65 x 65 x 223
Tulajdonságok
  • Használatra kész üvegtisztító
  • Eltávolítja az ujjlenyomatokat, a port, a zsírfoltokat, a szennyeződéseket, amelyeket a kibocsátások okoznak.
  • Nagyon jó tisztítóerő üveg és műanyag felületeken
  • Csíkmentes még magasfényű felületeken is
  • Könnyű, ergonomikus 500 ml-es szórófejes flakon professzionális szórófejjel, habszóró fúvókával.
  • Kevesebb erőfeszítés a hulladékkezelés terén az újrafelhasználható professzionális szórófejnek köszönhetően
  • kellemes, friss citrus illat
  • Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 0.5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

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Alkalmazási területek
  • Üvegtisztítás
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