Rim Cleaner, alkaline CP 901, 20l

Lúgos felnisztító, magas koncentrációjú, nagy habzású és különösen kíméletes az anyagokhoz. Rendkívüli tisztítóerő a nagyon szennyezett könnyűfém- és acélfelnikhez.

Rendkívül hatékony és jól látszódó: A Kärcher CP 901 lúgos felnitisztítója rendkívül jó tisztítási teljesítménye mellett az okos sárga színével is lenyűgöző, amellyel a legjobb láthatóságot biztosítja az alkalmazás során, így lehetővé teszi a könnyűfém- és acélfelniken az optimális felhordást. Az olyan gyakori szennyeződések, mint a beégett fékpor, a gumiabroncsok kopása, a téli só vagy a vízkő ezáltal tökéletesen felfoghatók és gyorsan, de egyben hatékonyan eltávolíthatók. A CP 901 alkalmas járműmosásra önkiszolgáló mosóállomásokon és szóróberendezésekben egyaránt, ráadásul 90 százalékban biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz - a 648/2004 EEC szerinti felületaktív anyagokat. Az anyagkímélő felnitisztító nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket, ugyanakkor nagy termelékenységet biztosít, literenként kb. 400 felni tisztítási teljesítményével.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13,5
Csomagolási súly (kg) 22,9
Rim Cleaner, alkaline CP 901, 20l
Rim Cleaner, alkaline CP 901, 20l
Rim Cleaner, alkaline CP 901, 20l
Rim Cleaner, alkaline CP 901, 20l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Felnitisztítás
Tartozékok