Rendkívül hatékony és jól látszódó: A Kärcher CP 901 lúgos felnitisztítója rendkívül jó tisztítási teljesítménye mellett az okos sárga színével is lenyűgöző, amellyel a legjobb láthatóságot biztosítja az alkalmazás során, így lehetővé teszi a könnyűfém- és acélfelniken az optimális felhordást. Az olyan gyakori szennyeződések, mint a beégett fékpor, a gumiabroncsok kopása, a téli só vagy a vízkő ezáltal tökéletesen felfoghatók és gyorsan, de egyben hatékonyan eltávolíthatók. A CP 901 alkalmas járműmosásra önkiszolgáló mosóállomásokon és szóróberendezésekben egyaránt, ráadásul 90 százalékban biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz - a 648/2004 EEC szerinti felületaktív anyagokat. Az anyagkímélő felnitisztító nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket, ugyanakkor nagy termelékenységet biztosít, literenként kb. 400 felni tisztítási teljesítményével.