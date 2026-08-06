Rim Cleaner, alkaline CP 901, 20l
Lúgos felnisztító, magas koncentrációjú, nagy habzású és különösen kíméletes az anyagokhoz. Rendkívüli tisztítóerő a nagyon szennyezett könnyűfém- és acélfelnikhez.
Rendkívül hatékony és jól látszódó: A Kärcher CP 901 lúgos felnitisztítója rendkívül jó tisztítási teljesítménye mellett az okos sárga színével is lenyűgöző, amellyel a legjobb láthatóságot biztosítja az alkalmazás során, így lehetővé teszi a könnyűfém- és acélfelniken az optimális felhordást. Az olyan gyakori szennyeződések, mint a beégett fékpor, a gumiabroncsok kopása, a téli só vagy a vízkő ezáltal tökéletesen felfoghatók és gyorsan, de egyben hatékonyan eltávolíthatók. A CP 901 alkalmas járműmosásra önkiszolgáló mosóállomásokon és szóróberendezésekben egyaránt, ráadásul 90 százalékban biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz - a 648/2004 EEC szerinti felületaktív anyagokat. Az anyagkímélő felnitisztító nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket, ugyanakkor nagy termelékenységet biztosít, literenként kb. 400 felni tisztítási teljesítményével.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13,5
|Csomagolási súly (kg)
|22,9
Alkalmazási területek
- Felnitisztítás