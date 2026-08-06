RM 821** Permetviasz 2,5 L, 2.5l

A folyékony permetviasz a teljes gépjármű konzerválására és fényesítő ápolására szolgál. Nem kényes a vízminőségre, befúvóval való szárítás nélkül is foltmentesen szárad. VDA-konform.

Tökéletes választás a fúvószárítással nem rendelkező önkiszolgáló mosórendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használathoz: a folyékony VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. A hatékony fényesítő-szárító bármilyen minőségű és keménységű vízzel használható - ozmózisvízzel kombinálva lehetővé teszi a felület makulátlan száradását és tükörsima fényességet eredményez. Az autók, haszongépjárművek és kerékpárok fényezése akár egy hónapig is megbízhatóan védve van a környezeti hatásoktól. A permetviasz VDA-konform, ásványi olajoktól és ásványi szénhidrogénektől mentes, a benne lévő felületaktív anyagok pedig a 648/2004 EEC szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. A VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic használata is nagyon gazdaságos az akár 120 haszongépjármű per liter kapacitásával.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 2,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 4
pH-érték 4
Csomagolási súly (kg) 2,7
RM 821** Permetviasz 2,5 L, 2.5l
RM 821** Permetviasz 2,5 L, 2.5l
RM 821** Permetviasz 2,5 L, 2.5l
RM 821** Permetviasz 2,5 L, 2.5l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
  • Személyautó