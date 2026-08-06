Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes, 20l

Az előpermetezőszer a kefékben és a magasnyomású mosókban hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket, mint kenőzsír, korom, olaj, kátrány, rovarmaradékok és mindennemű szürke fátyolt bármely hasznogépjárműről is legyen szó. NTA-mentes