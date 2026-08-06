Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes, 20l

Az előpermetezőszer a kefékben és a magasnyomású mosókban hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket, mint kenőzsír, korom, olaj, kátrány, rovarmaradékok és mindennemű szürke fátyolt bármely hasznogépjárműről is legyen szó. NTA-mentes

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Súly (kg) 21,4
Csomagolási súly (kg) 22,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 250 x 230 x 420
Tulajdonságok
  • Hatékony előpermetező szer haszongépjárművek előmosásához
  • Megbízhatóan feloldja a zsír-, olaj-, környezeti ártalmak- és bogarak által okozott szernnyeződéseket.
  • Az alábbi tisztítási fázisok a tisztítási eredményt jelentősen megkönnyítik.
  • Ideális teherautó ponyvák tisztítására
  • Nagyon jó tisztítási tulajdonságok speciálisan hidegvízzel.
  • gyors hatású
  • Anyagkímélő
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes, 20l
Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes, 20l
Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes, 20l
Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Jármű-/motormosás
  • Járműmosó berendezés
  • Haszongépjármű mosás
  • Ponyvatisztítás
  • Személyautó
Tartozékok