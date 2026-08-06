Tökéletes választás a fúvószárítással nem rendelkező önkiszolgáló mosórendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használathoz: a folyékony VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. A hatékony fényesítő-szárító bármilyen minőségű és keménységű vízzel használható - ozmózisvízzel kombinálva lehetővé teszi a felület makulátlan száradását és tükörsima fényességet eredményez. Az autók, haszongépjárművek és kerékpárok fényezése akár egy hónapig is megbízhatóan védve van a környezeti hatásoktól. A permetviasz VDA-konform, ásványi olajoktól és ásványi szénhidrogénektől mentes, a benne lévő felületaktív anyagok pedig a 648/2004 EEC szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. A VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic használata is nagyon gazdaságos az akár 120 haszongépjármű per liter kapacitásával.