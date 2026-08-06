VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 200l

A folyékony permetviasz a teljes gépjármű konzerválására és fényesítő ápolására szolgál. Nem kényes a vízminőségre, befúvóval való szárítás nélkül is foltmentesen szárad. VDA-konform.

Tökéletes választás a fúvószárítással nem rendelkező önkiszolgáló mosórendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használathoz: a folyékony VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. A hatékony fényesítő-szárító bármilyen minőségű és keménységű vízzel használható - ozmózisvízzel kombinálva lehetővé teszi a felület makulátlan száradását és tükörsima fényességet eredményez. Az autók, haszongépjárművek és kerékpárok fényezése akár egy hónapig is megbízhatóan védve van a környezeti hatásoktól. A permetviasz VDA-konform, ásványi olajoktól és ásványi szénhidrogénektől mentes, a benne lévő felületaktív anyagok pedig a 648/2004 EEC szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. A VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic használata is nagyon gazdaságos az akár 120 haszongépjármű per liter kapacitásával.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Csomagolási súly (kg) 207
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 200l
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 200l
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 200l
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 200l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
  • Személyautó
Tartozékok