VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 20l

A folyékony permetviasz a teljes gépjármű konzerválására és fényesítő ápolására szolgál. Nem kényes a vízminőségre, befúvóval való szárítás nélkül is foltmentesen szárad. VDA-konform.

Tökéletes választás a fúvószárítással nem rendelkező önkiszolgáló mosórendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használathoz: a folyékony VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. A hatékony fényesítő-szárító bármilyen minőségű és keménységű vízzel használható - ozmózisvízzel kombinálva lehetővé teszi a felület makulátlan száradását és tükörsima fényességet eredményez. Az autók, haszongépjárművek és kerékpárok fényezése akár egy hónapig is megbízhatóan védve van a környezeti hatásoktól. A permetviasz VDA-konform, ásványi olajoktól és ásványi szénhidrogénektől mentes, a benne lévő felületaktív anyagok pedig a 648/2004 EEC szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. A VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic használata is nagyon gazdaságos az akár 120 haszongépjármű per liter kapacitásával.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Súly (kg) 19,9
Csomagolási súly (kg) 21,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 230 x 430
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Permetviasz RM 821 Classic, 20l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
  • Személyautó
Tartozékok