A lúgos VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, a fékpor, a gumiabroncsok kopása vagy az útszéli só okozta általános szennyeződések, valamint a jármű felnijén lévő vízkőfoltok hatékony és gyors eltávolítására alkalmas. A felnikhez kíméletes, rendkívül hatékony tisztítószer nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket. Az RM 801 alkalmas járműmosó rendszerekben, önkiszolgáló mosóállomásokon és szóróberendezésekkel történő használatra, és 90 százalékban biológiailag lebomló - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EGK szabványnak. A literenként mintegy 400 felni tisztítási teljesítményével a bevált standard tisztítószer nagyon gazdaságos és hatékony is.