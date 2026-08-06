VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l

Lúgos felnitisztító minden bevont könnyűfém- és acélfelnihez. Alaposan és kíméletesen eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket a felniről, például a beégett fékport.

A lúgos VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, a fékpor, a gumiabroncsok kopása vagy az útszéli só okozta általános szennyeződések, valamint a jármű felnijén lévő vízkőfoltok hatékony és gyors eltávolítására alkalmas. A felnikhez kíméletes, rendkívül hatékony tisztítószer nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket. Az RM 801 alkalmas járműmosó rendszerekben, önkiszolgáló mosóállomásokon és szóróberendezésekkel történő használatra, és 90 százalékban biológiailag lebomló - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EGK szabványnak. A literenként mintegy 400 felni tisztítási teljesítményével a bevált standard tisztítószer nagyon gazdaságos és hatékony is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Súly (kg) 21,8
Csomagolási súly (kg) 22,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 237 x 430
VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l
VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l
VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Felnitisztítás
Tartozékok