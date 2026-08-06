VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, 20l
Lúgos felnitisztító minden bevont könnyűfém- és acélfelnihez. Alaposan és kíméletesen eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket a felniről, például a beégett fékport.
A lúgos VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic, a fékpor, a gumiabroncsok kopása vagy az útszéli só okozta általános szennyeződések, valamint a jármű felnijén lévő vízkőfoltok hatékony és gyors eltávolítására alkalmas. A felnikhez kíméletes, rendkívül hatékony tisztítószer nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket. Az RM 801 alkalmas járműmosó rendszerekben, önkiszolgáló mosóállomásokon és szóróberendezésekkel történő használatra, és 90 százalékban biológiailag lebomló - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EGK szabványnak. A literenként mintegy 400 felni tisztítási teljesítményével a bevált standard tisztítószer nagyon gazdaságos és hatékony is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Súly (kg)
|21,8
|Csomagolási súly (kg)
|22,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|260 x 237 x 430
Alkalmazási területek
- Felnitisztítás