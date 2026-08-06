Autósampon RM 811 ASF, 200l, 200l
Koncentrált, erőteljes, viaszkompatibilis, VDA-konform kefe-sampon. A hatóanyag-összetétel segíti a kefék csúszását, ami védi a jármű felületét.
A VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic alkalmas járműmosó rendszerekben és haszongépjárművek mosásában történő használatra. Megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket és a tipikus közúti szennyeződéseket, segíti a kefék csúszását, miközben csökkenti az újraszennyeződések mértékét, így azok tovább tudnak dolgozni. Az RM 811 Classic emellett aktív habként is használható, és védi a jármű fényezését. A gazdaságos kefe-sampon literenként akár 100 autó tisztítására is képes, és úgy tervezték, hogy a későbbi viasztermékekkel együtt megakadályozza a csíkok kialakulását a fényezésen. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak. Ráadásul az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|203,6
|Csomagolási súly (kg)
|218,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|580 x 580 x 970
Alkalmazási területek
- Személyautó
- Haszongépjármű mosás