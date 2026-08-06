Autósampon RM 811 ASF, 200l, 200l

Koncentrált, erőteljes, viaszkompatibilis, VDA-konform kefe-sampon. A hatóanyag-összetétel segíti a kefék csúszását, ami védi a jármű felületét.

A VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic alkalmas járműmosó rendszerekben és haszongépjárművek mosásában történő használatra. Megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket és a tipikus közúti szennyeződéseket, segíti a kefék csúszását, miközben csökkenti az újraszennyeződések mértékét, így azok tovább tudnak dolgozni. Az RM 811 Classic emellett aktív habként is használható, és védi a jármű fényezését. A gazdaságos kefe-sampon literenként akár 100 autó tisztítására is képes, és úgy tervezték, hogy a későbbi viasztermékekkel együtt megakadályozza a csíkok kialakulását a fényezésen. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak. Ráadásul az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 203,6
Csomagolási súly (kg) 218,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 580 x 580 x 970
Autósampon RM 811 ASF, 200l, 200l
Autósampon RM 811 ASF, 200l, 200l
Autósampon RM 811 ASF, 200l, 200l
Autósampon RM 811 ASF, 200l, 200l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok