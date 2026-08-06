A VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic alkalmas járműmosó rendszerekben és haszongépjárművek mosásában történő használatra. Megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket és a tipikus közúti szennyeződéseket, segíti a kefék csúszását, miközben csökkenti az újraszennyeződések mértékét, így azok tovább tudnak dolgozni. Az RM 811 Classic emellett aktív habként is használható, és védi a jármű fényezését. A gazdaságos kefe-sampon literenként akár 100 autó tisztítására is képes, és úgy tervezték, hogy a későbbi viasztermékekkel együtt megakadályozza a csíkok kialakulását a fényezésen. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak. Ráadásul az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet.