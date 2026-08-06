Autósampon RM 811 ASF, 20l, 20l

Koncentrált, erőteljes, viaszkompatibilis, VDA-konform kefe-sampon. A hatóanyag-összetétel segíti a kefék csúszását, ami védi a jármű felületét.

A VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic alkalmas járműmosó rendszerekben és haszongépjárművek mosásában történő használatra. Megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket és a tipikus közúti szennyeződéseket, segíti a kefék csúszását, miközben csökkenti az újraszennyeződések mértékét, így azok tovább tudnak dolgozni. Az RM 811 Classic emellett aktív habként is használható, és védi a jármű fényezését. A gazdaságos kefe-sampon literenként akár 100 autó tisztítására is képes, és úgy tervezték, hogy a későbbi viasztermékekkel együtt megakadályozza a csíkok kialakulását a fényezésen. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak. Ráadásul az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 20,4
Csomagolási súly (kg) 22,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 237 x 430
Tulajdonságok
  • Hatékony kefesampon személy- és haszongépjármű mosáshoz
  • megbízhatóan eltávolítja a zsír-, olaj és környezeti ártalmak által keletkezett szennyeződéseket
  • Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
  • Jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését.
  • lakkozott felületen megakadályozza a foltképződést
  • VDA-konform
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
Autósampon RM 811 ASF, 20l, 20l
Autósampon RM 811 ASF, 20l, 20l
Autósampon RM 811 ASF, 20l, 20l
Autósampon RM 811 ASF, 20l, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  • P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok