Autósampon RM 811 ASF, 20l, 20l
Koncentrált, erőteljes, viaszkompatibilis, VDA-konform kefe-sampon. A hatóanyag-összetétel segíti a kefék csúszását, ami védi a jármű felületét.
A VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic alkalmas járműmosó rendszerekben és haszongépjárművek mosásában történő használatra. Megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket és a tipikus közúti szennyeződéseket, segíti a kefék csúszását, miközben csökkenti az újraszennyeződések mértékét, így azok tovább tudnak dolgozni. Az RM 811 Classic emellett aktív habként is használható, és védi a jármű fényezését. A gazdaságos kefe-sampon literenként akár 100 autó tisztítására is képes, és úgy tervezték, hogy a későbbi viasztermékekkel együtt megakadályozza a csíkok kialakulását a fényezésen. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak. Ráadásul az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|20,4
|Csomagolási súly (kg)
|22,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|260 x 237 x 430
Tulajdonságok
- Hatékony kefesampon személy- és haszongépjármű mosáshoz
- megbízhatóan eltávolítja a zsír-, olaj és környezeti ártalmak által keletkezett szennyeződéseket
- Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
- Jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését.
- lakkozott felületen megakadályozza a foltképződést
- VDA-konform
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
Alkalmazási területek
- Személyautó
- Haszongépjármű mosás