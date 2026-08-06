Folyékony bőr RM 833, 20l, 20l

Folyékony bőr RM 833 speciális szárítási segédanyag mosóberendezésekhez szárító befúvó nélkül. A vizet nagy felületen levezeti; csík- és foltmentesen szárad fel. Magasnyomású mosóhoz alkalmas.Főként kefés és önkiszolgáló mosóberendezésekhez befúvóval való szárítás nélkül, valamint magasnyomású mosókban használható.

A VehiclePro Liquid Leather RM 833 a tökéletes szárítási segédanyag a haszongépjárművek fúvószárítás nélküli mosórendszereihez. Speciális összetétele zárt vízréteget képez, amely cseppképződés nélkül folyik le a függőleges felületekről, majd csíkok és foltok nélkül szárad meg - ideális a nagy látható felületű járművek, például buszok tisztításához. Emellett a VehiclePro Liquid Leather RM 833 hatóanyagbázisának köszönhetően tisztító tulajdonságokkal is rendelkezik, ezért kefés mosásnál samponként is használható a csak egy adagolóval rendelkező rendszerekben. A benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően természetesen biológiailag lebomlóak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 12
Súly (kg) 20,5
Csomagolási súly (kg) 21,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 240 x 390
Folyékony bőr RM 833, 20l, 20l
Folyékony bőr RM 833, 20l, 20l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Haszongépjármű mosás
  • Vasúti szerelvények
Tartozékok