A VehiclePro Liquid Leather RM 833 a tökéletes szárítási segédanyag a haszongépjárművek fúvószárítás nélküli mosórendszereihez. Speciális összetétele zárt vízréteget képez, amely cseppképződés nélkül folyik le a függőleges felületekről, majd csíkok és foltok nélkül szárad meg - ideális a nagy látható felületű járművek, például buszok tisztításához. Emellett a VehiclePro Liquid Leather RM 833 hatóanyagbázisának köszönhetően tisztító tulajdonságokkal is rendelkezik, ezért kefés mosásnál samponként is használható a csak egy adagolóval rendelkező rendszerekben. A benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően természetesen biológiailag lebomlóak.