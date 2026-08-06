Forróviasz RM 820 ASF, 200l, 200l

Ápolóviasz, amely a jármű fényezésén időjárásálló és konzerváló, korrózió ellen védő, magasfényű réteg kialakítására képes. Minden vízkeménységgel szemben hatásos és VDA-konform.

Hatékonyan véd a korrózió ellen, ugyanakkor tükörfényes járműfelületeket biztosít: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic a Kärcher-től nagynyomású tisztítókkal való használatra önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben. Legyen szó személygépkocsikról, haszongépjárművekről vagy kerékpárokról, kemény vagy lágy vízről - az ápolóviasz időjárásálló konzerváló réteget hoz létre, amely akár egy hónapig is biztonságosan védi a fényezést. A viasz emellett lenyűgöző környezetbarát tulajdonságokkal rendelkezik, mivel a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak, megfelel a VDA-nak, és mivel literenként akár 120 autót is kezelhetünk vele, nagyon gazdaságos a használata.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Csomagolási súly (kg) 216
Forróviasz RM 820 ASF, 200l, 200l
Forróviasz RM 820 ASF, 200l, 200l
Forróviasz RM 820 ASF, 200l, 200l
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
Tartozékok