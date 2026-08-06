Forróviasz RM 820 ASF, 20l, 20l

Ápolóviasz, amely a jármű fényezésén időjárásálló és konzerváló, korrózió ellen védő, magasfényű réteg kialakítására képes. Minden vízkeménységgel szemben hatásos és VDA-konform.

Hatékonyan véd a korrózió ellen, ugyanakkor tükörfényes járműfelületeket biztosít: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic a Kärcher-től nagynyomású tisztítókkal való használatra önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben. Legyen szó személygépkocsikról, haszongépjárművekről vagy kerékpárokról, kemény vagy lágy vízről - az ápolóviasz időjárásálló konzerváló réteget hoz létre, amely akár egy hónapig is biztonságosan védi a fényezést. A viasz emellett lenyűgöző környezetbarát tulajdonságokkal rendelkezik, mivel a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak, megfelel a VDA-nak, és mivel literenként akár 120 autót is kezelhetünk vele, nagyon gazdaságos a használata.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Súly (kg) 19,8
Csomagolási súly (kg) 21,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 230 x 250 x 420
Forróviasz RM 820 ASF, 20l, 20l
Forróviasz RM 820 ASF, 20l, 20l
Forróviasz RM 820 ASF, 20l, 20l
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
Tartozékok