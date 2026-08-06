Forróviasz RM 820 ASF, 20l, 20l
Ápolóviasz, amely a jármű fényezésén időjárásálló és konzerváló, korrózió ellen védő, magasfényű réteg kialakítására képes. Minden vízkeménységgel szemben hatásos és VDA-konform.
Hatékonyan véd a korrózió ellen, ugyanakkor tükörfényes járműfelületeket biztosít: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic a Kärcher-től nagynyomású tisztítókkal való használatra önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben. Legyen szó személygépkocsikról, haszongépjárművekről vagy kerékpárokról, kemény vagy lágy vízről - az ápolóviasz időjárásálló konzerváló réteget hoz létre, amely akár egy hónapig is biztonságosan védi a fényezést. A viasz emellett lenyűgöző környezetbarát tulajdonságokkal rendelkezik, mivel a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak, megfelel a VDA-nak, és mivel literenként akár 120 autót is kezelhetünk vele, nagyon gazdaságos a használata.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Súly (kg)
|19,8
|Csomagolási súly (kg)
|21,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|230 x 250 x 420
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
Alkalmazási területek
- Személyautó
- Haszongépjármű mosás
- Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek