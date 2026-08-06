Hatékonyan véd a korrózió ellen, ugyanakkor tükörfényes járműfelületeket biztosít: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic a Kärcher-től nagynyomású tisztítókkal való használatra önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben. Legyen szó személygépkocsikról, haszongépjárművekről vagy kerékpárokról, kemény vagy lágy vízről - az ápolóviasz időjárásálló konzerváló réteget hoz létre, amely akár egy hónapig is biztonságosan védi a fényezést. A viasz emellett lenyűgöző környezetbarát tulajdonságokkal rendelkezik, mivel a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak, megfelel a VDA-nak, és mivel literenként akár 120 autót is kezelhetünk vele, nagyon gazdaságos a használata.