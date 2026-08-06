Mosócsarnok- és csempetisztító RM 841 ASF, 20l, 20l
A savas tisztítószer-koncentrátum mosócsarnokokban és csempéken gyorsan és hatékonyan távolítja el a vízkő-, zsír-, viasz-, és vegyszer-maradványokat, valamint a rozsdanyomokat minden saválló felületről.
A csempézett mosócsarnokok és autómosó portálok mélytisztításához és mindennapi karbantartó tisztításához magasnyomású tisztítókkal vagy szóróegységekkel: a Kärcher RM 841 VehiclePro mosócsarnok- és csempetisztítója. A savas tisztítószer gyorsan és hatékonyan távolítja el a makacs vízkő-, olaj-, zsír- és rozsdarétegeket, valamint a vegyszer- és viaszmaradványokat minden saválló felületről. A kellemes és friss illatú tisztítószer nem tartalmaz NTA-t, ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket, a benne lévő felületaktív anyagok pedig a 648/2004 EGK szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. Gyors olaj/víz szétválasztó tulajdonságának köszönhetően az RM 841 könnyen elválasztható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|Súly (kg)
|21,8
|Csomagolási súly (kg)
|22,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|260 x 240 x 390
Tulajdonságok
- Hatékony savas tisztítószer mosócsarnokok és autómosó portálok számára
- Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a vízkő-, olaj-, zsír- és rozsdarétegeket, valamint a vegyszermaradványokat.
- megbízhatóan eltávolítja a makacs vízkőlerakódásokat
- Alkalmas alapos tisztításhoz és karbantartó tisztításhoz
- gyors hatású
- kellemes, friss illat
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes
- Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Mosóberendezések és mosócsarnokok