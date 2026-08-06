A csempézett mosócsarnokok és autómosó portálok mélytisztításához és mindennapi karbantartó tisztításához magasnyomású tisztítókkal vagy szóróegységekkel: a Kärcher RM 841 VehiclePro mosócsarnok- és csempetisztítója. A savas tisztítószer gyorsan és hatékonyan távolítja el a makacs vízkő-, olaj-, zsír- és rozsdarétegeket, valamint a vegyszer- és viaszmaradványokat minden saválló felületről. A kellemes és friss illatú tisztítószer nem tartalmaz NTA-t, ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket, a benne lévő felületaktív anyagok pedig a 648/2004 EGK szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. Gyors olaj/víz szétválasztó tulajdonságának köszönhetően az RM 841 könnyen elválasztható.