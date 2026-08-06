Gyorsan ható és gyengéd VehiclePro PreWash RM 803 Classic járműmosó rendszerekben és önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra. Az erőteljes előtisztító szer személygépkocsikhoz és haszongépjárművekhez egyaránt használható, és bármilyen hőmérsékleti tartományban hatékony. Ennek az az oka, hogy megtámadja a zsírt, olajat, rovarokat és az emisszió által okozott szennyeződéseket azáltal, hogy a szennyeződést kitágul, ami viszont fellazítja a szennyeződést, és jelentősen javítja a következő tisztítási lépések tisztítási eredményét, függetlenül attól, hogy milyen kemény vagy lágy a víz. A képletben található felületaktív anyagok biológiailag lebomlanak az EGK 648/2004-ben meghatározottak szerint. Az RM 803 gyorsan leválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban.