RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
VehiclePro PreWash RM 803 Classic: Erőteljes, de gyengéd nagynyomású előpermetezőszer. Felgyorsítja az olajok és zsírok, valamint a rovarmaradványok lágyulását és eltávolítását.
Gyorsan ható és gyengéd VehiclePro PreWash RM 803 Classic járműmosó rendszerekben és önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra. Az erőteljes előtisztító szer személygépkocsikhoz és haszongépjárművekhez egyaránt használható, és bármilyen hőmérsékleti tartományban hatékony. Ennek az az oka, hogy megtámadja a zsírt, olajat, rovarokat és az emisszió által okozott szennyeződéseket azáltal, hogy a szennyeződést kitágul, ami viszont fellazítja a szennyeződést, és jelentősen javítja a következő tisztítási lépések tisztítási eredményét, függetlenül attól, hogy milyen kemény vagy lágy a víz. A képletben található felületaktív anyagok biológiailag lebomlanak az EGK 648/2004-ben meghatározottak szerint. Az RM 803 gyorsan leválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|12
|Súly (kg)
|212
|Csomagolási súly (kg)
|222,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|580 x 580 x 970
Tulajdonságok
- Hatékony előpermetezőszer személy-, és haszongépjárművek előmosásához.
- Megbízhatóan feloldja a zsír-, olaj-, környezeti ártalmak- és bogarak által okozott szernnyeződéseket.
- Az alábbi tisztítási fázisok a tisztítási eredményt jelentősen megkönnyítik.
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- gyors hatású
- Anyagkímélő
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
- CW 3 Klean!Star
- CW 5 Klean!Star iQ
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
Alkalmazási területek
- Jármű konzerválás mentesítés
- Járműmosás
- Jármű-/motormosás
- Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek