A folyékony VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic hatékony szárítási segédanyag, amely ideális a járműmosó rendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használatra. Az ápolószer különösen hatékony a közepesen kemény vagy kemény víz használata esetén; a vízréteg nagy felületen történő gyors eloszlását okozza, így nagyon jó száradási eredményt biztosít. A viasz növeli a festék fényét, emellett megfelel a VDA szabványnak, és nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket. Ezenkívül a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak. A magas, literenként akár 83 autós hozam lehetővé teszi a szer igen gazdaságos felhasználását.