RM 824 ASF,Szuper gyöngyviasz, 20l, 20l

Szárítás, védelem és ápolás egyben. A folyékony gyöngyviasz lehetővé teszi a vízréteg gyors, nagy felületű eloszlatását teszi lehetővé, ami kiváló száradást eredményez, különösen kemény víz esetén.

A folyékony VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic hatékony szárítási segédanyag, amely ideális a járműmosó rendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használatra. Az ápolószer különösen hatékony a közepesen kemény vagy kemény víz használata esetén; a vízréteg nagy felületen történő gyors eloszlását okozza, így nagyon jó száradási eredményt biztosít. A viasz növeli a festék fényét, emellett megfelel a VDA szabványnak, és nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket. Ezenkívül a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak. A magas, literenként akár 83 autós hozam lehetővé teszi a szer igen gazdaságos felhasználását.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Súly (kg) 19,8
Csomagolási súly (kg) 21,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 240 x 440
RM 824 ASF,Szuper gyöngyviasz, 20l, 20l
RM 824 ASF,Szuper gyöngyviasz, 20l, 20l
RM 824 ASF,Szuper gyöngyviasz, 20l, 20l
RM 824 ASF,Szuper gyöngyviasz, 20l, 20l
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok