RM 831,Kärcher Polish Plus,20l, 20l

Járműápoló szer a hosszantartó viaszkonzerváláshoz, amely megvédi a járművet az úti szennyeződésektől, rovaroktól, savas esőtől és egyéb környezeti hatásoktól. VDA-konform.

A VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 egy maximális hatékonyságú járműápoló szer, amelyet a "viaszkonzerváló" program opcióval rendelkező autómosó rendszerekben használnak. A speciális ápoló formula akár 6 hónapig tartó viaszkonzerválást biztosít, hatékonyan védi a jármű fényezését az útszéli szennyeződésektől, rovarmaradványoktól, savas esőtől, útszéli sótól és egyéb, a fényezést károsító környezeti hatásoktól. Ugyanakkor a viasz magasfényű fényezést eredményez anélkül, hogy maradványokat hagyna az üvegfelületeken, vagy a rendszer mosókeféire és fúvókáira tapadna. A Polish Plus RM 831 emellett hatékony a vízkeménységgel szemben, nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket, és megfelel a VDA szabványnak. A benne lévő felületaktív anyagok környezetbarátok is, mivel a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Súly (kg) 19,9
Csomagolási súly (kg) 21,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 240 x 390
RM 831,Kärcher Polish Plus,20l, 20l
RM 831,Kärcher Polish Plus,20l, 20l
RM 831,Kärcher Polish Plus,20l, 20l
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok