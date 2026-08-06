RM 831,Kärcher Polish Plus,20l, 20l
Járműápoló szer a hosszantartó viaszkonzerváláshoz, amely megvédi a járművet az úti szennyeződésektől, rovaroktól, savas esőtől és egyéb környezeti hatásoktól. VDA-konform.
A VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 egy maximális hatékonyságú járműápoló szer, amelyet a "viaszkonzerváló" program opcióval rendelkező autómosó rendszerekben használnak. A speciális ápoló formula akár 6 hónapig tartó viaszkonzerválást biztosít, hatékonyan védi a jármű fényezését az útszéli szennyeződésektől, rovarmaradványoktól, savas esőtől, útszéli sótól és egyéb, a fényezést károsító környezeti hatásoktól. Ugyanakkor a viasz magasfényű fényezést eredményez anélkül, hogy maradványokat hagyna az üvegfelületeken, vagy a rendszer mosókeféire és fúvókáira tapadna. A Polish Plus RM 831 emellett hatékony a vízkeménységgel szemben, nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket, és megfelel a VDA szabványnak. A benne lévő felületaktív anyagok környezetbarátok is, mivel a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Súly (kg)
|19,9
|Csomagolási súly (kg)
|21,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|260 x 240 x 390
Alkalmazási területek
- Személyautó
- Haszongépjármű mosás