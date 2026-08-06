A VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 egy maximális hatékonyságú járműápoló szer, amelyet a "viaszkonzerváló" program opcióval rendelkező autómosó rendszerekben használnak. A speciális ápoló formula akár 6 hónapig tartó viaszkonzerválást biztosít, hatékonyan védi a jármű fényezését az útszéli szennyeződésektől, rovarmaradványoktól, savas esőtől, útszéli sótól és egyéb, a fényezést károsító környezeti hatásoktól. Ugyanakkor a viasz magasfényű fényezést eredményez anélkül, hogy maradványokat hagyna az üvegfelületeken, vagy a rendszer mosókeféire és fúvókáira tapadna. A Polish Plus RM 831 emellett hatékony a vízkeménységgel szemben, nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket, és megfelel a VDA szabványnak. A benne lévő felületaktív anyagok környezetbarátok is, mivel a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak.