RM 890** 20L precleaner, 20l
A lúgos, VDA-konform előtisztító szinte pillanatok alatt eltávolítja az úti szennyeződéseket, a zsírt és a rovarmaradványokat. Alkalmas minden vízrendszerhez és vízkeménységhez.
Ultraerős, mégis kíméletes a személygépkocsik és haszongépjárművek fényezéséhez: a járműmosó rendszerekben használható VehiclePro Klear!PreWash RM 890 magas koncentrációjú, lúgos előtisztítószer különösen hatásos a megtapadt rovarmaradványok okozta erős szennyeződések esetén, és megbízhatóan oldja a zsírt, az olajat és a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket is. Ez teszi a Kärcher Klear! termékcsalád tisztítószerét a kiváló mosási eredmények fontos kiegészítőjévé. A VehiclePro Klear!PreWash RM 890 VDA-konform, bármilyen vízkeménység mellett, minden vízkezelő rendszerrel alkalmazható. A 100 autó/liter teljesítményével különösen gazdaságos a használata.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|12
|Csomagolási súly (kg)
|22,4
Tulajdonságok
- Nagy koncentrációjú
- Kemény a szennyeződésekkel szemben, gyengéd a felületekkel
- Könnyedén kitűnő tisztítási eredményeket hoz
- Bármilyen vízkeménység esetén hatékony
- Megbízhatóan oldja a zsír-, olaj- és kipufogógázból származó szennyeződéseket. Lágyítja a rovarok okozta szennyeződést és megbízhatóan fel is oldja
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Személyautó