RM 893** 20l drying assistance, 20l

Gyorsan lebontja a vízréteget, hogy minimálisra csökkentse a felületi gyöngyöződést és optimális száradási eredményt biztosítson. Takarékosan használható, fagyálló (-10 °C), VDA-konform.

A kifejezetten gazdaságos, nagy teljesítményű VehiclePro Klear!Dry RM 893 szárító segédanyag járműmosó berendezésekben történő alkalmazásra, lenyűgöző szárítóhatással, mivel a vízkeménységtől függetlenül képes a vízréteg robbanásszerűen gyors felbontására és ezáltal a legjobb szárítási eredmények elérésére. A VehiclePro Klear!Dry RM 893 megfelel a VDA követelményeinek. A 150 autó/liter hozamával a szer nagyon gazdaságosan használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Csomagolási súly (kg) 20,6
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
Alkalmazási területek
  • Autók
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok