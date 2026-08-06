RM 893** 20l drying assistance, 20l
Gyorsan lebontja a vízréteget, hogy minimálisra csökkentse a felületi gyöngyöződést és optimális száradási eredményt biztosítson. Takarékosan használható, fagyálló (-10 °C), VDA-konform.
A kifejezetten gazdaságos, nagy teljesítményű VehiclePro Klear!Dry RM 893 szárító segédanyag járműmosó berendezésekben történő alkalmazásra, lenyűgöző szárítóhatással, mivel a vízkeménységtől függetlenül képes a vízréteg robbanásszerűen gyors felbontására és ezáltal a legjobb szárítási eredmények elérésére. A VehiclePro Klear!Dry RM 893 megfelel a VDA követelményeinek. A 150 autó/liter hozamával a szer nagyon gazdaságosan használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Csomagolási súly (kg)
|20,6
Alkalmazási területek
- Autók
- Haszongépjármű mosás