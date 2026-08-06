RM 895** 20l Klear!Shine, 20l

VehiclePro Klear!Shine RM 895 a tökéletes felületkezelésért. Erős, hosszantartó lakkvédelmet nyújt a külső tényezőkkel szemben, és lenyűgöző fényt biztosít.

A VehiclePro Klear!Shine RM 895 a Kärcher hosszú távú védelmet nyújtó csúcskategóriás viaszos ápolója. Az autómosó rendszerekben való használatra kifejlesztett és rendkívül gazdaságos wax a legmagasabb igényeknek is megfelel, hiszen a koncentrátummal literenként akár 125 jármű ápolása is lehetséges. Tökéletes felületet varázsol lenyűgöző fényes hatással - függetlenül attól, hogy kemény vagy lágy vizet használunk, és anélkül, hogy maradványokat hagyna a jármű ablakain. A magasfényű konzerválószer akár 8 további mosásig védi a fényezést, hosszan tartó gyöngyöző hatást biztosít a jármű felületén a kiváló száradási eredmények érdekében, és természetesen VDA-konform.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Csomagolási súly (kg) 20,5
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
Alkalmazási területek
  • Autók