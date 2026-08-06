A VehiclePro Klear!Rim RM 896 a Kärcher prémium felnitisztítója a legmakacsabb szennyeződések könnyed eltávolítására a járműmosás során. A Kärcher Klear!Line termékcsalád magas koncentrációjú tisztítószere alkalmas a járműmosó berendezésekben való használatra, gyorsan, megbízhatóan és rendkívül hatékonyan távolítja el a fékpor, a gumiabroncsok kopása, a vízkő és az útszóró só okozta maradványokat. Az anyagkímélő prémium termék nem támadja meg sem az alumínium- és acélfelniket, sem a bevonat nélküli betonpadlót, illetve az acél kerékjárati íveket. Emellett a VehiclePro Klear!Rim RM 896 a literenként mintegy 400 felni tisztítási teljesítményével nagyon gazdaságos, ráadásul több mint 90 százalékban biológiailag lebomló - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EEC szabványnak.